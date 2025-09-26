Co za wieści z Barcelony. Wydali wyrok ws. Szczęsnego

W czwartkowy wieczór FC Barcelona pokonała 3:1 Real Oviedo, choć przegrywała 0:1 z beniaminkiem. W bramce Barcelony na to spotkanie znalazł się Joan Garcia. W piątek Garcia doznał urazu na treningu, który wyklucza go z gry co najmniej do październikowej przerwy na mecze reprezentacji. To oznacza, że do bramki Barcelony wejdzie Wojciech Szczęsny, dla którego będą to pierwsze mecze w sezonie 25/26. W najbliższych dniach Barcelona zagra z Realem Sociedad (28.09), Paris Saint-Germain (01.10) i Sevillą (05.10).

Fala komentarzy nt. Wojciecha Szczęsnego. "Pełne zaufanie"

Do tej pory Garcia zagrał wszystkie mecze w tym sezonie i znakomicie wprowadził się do drużyny prezentującą taki styl gry, jak Barcelony. Mimo że bramkarz doznał kontuzji, to kibice Barcelony są spokojni, bo w bramce pojawi się Szczęsny. O tym najlepiej świadczą komentarze fanów np. na portalu X, które prezentujemy poniżej.

- "W zeszłym sezonie, kiedy Ter Statua (Ter Stegen - red.) doznał kontuzji, musieliśmy grać Inakim Peną. Szczęsny zmierzył się z Bayernem i Realem, więc zaufajmy mu"

- "Ufam Ci, Szczęsny"

- "Pełne zaufanie do Szczęsnego"

- "Garcia przegapi mecz z PSG? Nie ma problemu, dajcie Szczęsnemu paczkę papierosów"

- "Klasa mistrzowska Szczęsnego przeciwko PSG już wkrótce"

- "Bardzo bolesna strata dla Barcelony. To jest szansa dla Szczęsnego"

- "Łatwe mecze, powinniśmy być w stanie wygrać wszystkie ze Szczęsnym w bramce"

Ależ klasa Szczęsnego nt. Joana Garcii. "Jakąś cegiełkę do sukcesu dołożę"

Szczęsny nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w tym sezonie. Na samym początku rozgrywek bramkarz nie był zarejestrowany, a wcześniej przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2027 r. Od samego początku Szczęsny mówił, że wie, iż będzie rezerwowym, a jego zadaniem jest przygotowanie Garcii do jak najlepszych występów.

- Joan nie ma doświadczenia na najwyższym poziomie i to jest coś, co musi budować. Postaram się mu pomóc, by mógł prezentować równą formę przez cały sezon. To nie jest proste, gdy gra się co trzy dni pod wielką presją. To jest rzecz, której musi się nauczyć. Mam nadzieję, że jakąś cegiełkę do jego sukcesu dołożę - opowiadał Szczęsny w rozmowie z Canal+ Sport przed meczem Barcelony z Newcastle United w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Spotkanie Barcelony z Realem Sociedad, w którym zapewne wystąpi Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, odbędzie się w niedzielę o godz. 18:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.