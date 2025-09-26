Powrót na stronę główną
Afera z polskimi sędziami! Awantura w studiu: Nie róbmy z niego alfy i omegi
- Żałuję, że nie mogłem skorygować swoich błędów - przyznał Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy i ekstraklasowy w programie "To jest Sport.pl". - Teraz sędziowie mogą korygować błędy dzięki VAR, a i tak sytuacje są interpretowane do d**y - pocieszał go były piłkarz kadry Jakub Kosecki.
Motor Lublin - Resovia 3:2
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Po serii błędów i dziwnych interpretacji z VAR w roli głównej w meczach Ekstraklasy, w programie "To jest Sport.pl" przyszedł czas na zajęcie się sędziowaniem. Zawodem, do którego garnie się coraz mniej osób, i który - mimo ery VAR - ciągle budzi kontrowersje. Niestety, sytuacji nie pomaga kulawe przetłumaczenie przez PZPN podręcznika "Laws of the Game" z zasadami gry, brak szefa kolegium sędziów, czy problemy techniczne z samym VAR-em. Goście programu, czyli były reprezentant Polski Jakub Kosecki, były sędzia Marcin Borski i dziennikarz Piotr Żelazny, opowiadają, co w piłkarskich zasadach i sędziowaniu nas denerwuje, co by sędziowanie usprawniło i czy oraz jak karać popełniających błędy arbitrów. 

