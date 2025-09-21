Mecz się jeszcze nie zaczął, gdy Flick zaczął mówić o sytuacji Lewandowskiego

FC Barcelona pdejmuje Getafe w meczu 5. kolejki LaLigi. Obawiano się, czy to spotkanie się odbędzie, gdyż ogromna ulewa przeszła nad miastem. Według doniesień Radio Marca - został ogłoszony czwarty poziom zagrożenia. "Obszar Barcelony znajduje się w stanie pomarańczowego alertu. Możliwość wystąpienia opadów przekraczających 40 mm w ciągu zaledwie 30 minut. Poziom zagrożenia 4/6" - przekazano.

Hansi Flick skomentował wybór Lewandowskiego i Ferrana Torresa

Ostatecznie mecz się rozpoczął, a Hansi Flick zdecydował, że w wyjściowej "jedenastce" postawi na Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa. W ostatnim czasie jeden był zmiennikiem drugiego, więc to dość spore zaskoczenie. Jednak ten wybór mógł być spowodowany tym, że Marcus Rashford miał się spóźnić na trening, w związku z czym został ukarany.

Głos nt. tych dwóch zawodników zabrał sam szkoleniowiec. - Ferran i Lewandowski w wyjściowym składzie? Jestem o tym całkowicie przekonany. Obaj zawodnicy są dla nas bardzo ważni. Wspaniale mieć ich razem na boisku - oświadczył Hansi Flick.

Hansi Flick: Wszyscy są ważni

Niemiec pochwalił także Daniego Olmo. - To świetny piłkarz i cieszę się, że mamy go w składzie. Mamy 25–27 zawodników i czasami niektórzy grają więcej niż inni, ale wszyscy są ważni - podkreślił.

Na koniec szkoleniowiec podkreślił, co było ważne przy wyborze wyjściowej "jedenastki" na mecz z Getafe. - Mamy świetny skład, więc mogę wybierać spośród wielu graczy. Dzisiaj bardzo ważne było, aby na boisku pojawiły się również świeże siły - zakończył.

Na mecz z Getafe Hansi Flick wystawił następujący skład: Joan Garcia; Jules Kounde, Christensen, Eric Garcia, Gerard Martin; Frenkie De Jong, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Raphinha.