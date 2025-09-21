Bramkarz przegrał mecz Widzewowi. Katastrofa między słupkami

Górnik Zabrze całkiem nieźle rozpoczął obecny sezon, gdyż wygrał zarówno z Lechią Gdańsk, jak i Piastem Gliwice. Potem była to jednak sinusoida. Dwie porażki, dwa zwycięstwa, znów przegrana i ostatnio wielki triumf z Rakowem w Częstochowie. Piłkarze Michala Gasparika stanęli jednak przed szansą na zajęcia miejsca lidera ekstraklasy. Warunek był jeden: pokonanie Widzewa Łódź. Ten przystępował do spotkania po triumfie z Arką Gdynia. Na trybunach można było zobaczyć wiele znanych osób m.in. Lukasa Podolskiego czy Łukasza Piszczka.

Wielkie zwycięstwo Górnika Zabrze. Piłkarze Michala Gasparika są liderami ekstraklasy

Trener Patryk Czubak zdecydował się na kilka zmian w porównaniu z ostatnim starciem. Od początku na murawie mogliśmy zobaczyć Samuela Akere, który zastąpił Mariusza Fornalczyka, oraz wracającego do składu po dwóch spotkaniach zawieszenia - Sebastiana Bergiera. Jako pierwsi do siatki trafili jednak gospodarze. W 15. minucie jeden z piłkarzy mocno dośrodkował piłkę w pole karne. Fatalnie interweniował jednak Ilić. Nie złapał on futbolówki, która odbiła się od Jarosława Kubickiego i wpadła do bramki.

Niezwykle aktywny był jeden z liderów Widzewa Juljan Shehu. Najpierw potężnie huknął z dystansu, natomiast trafił w poprzeczkę. Po chwili umieścił już piłkę w siatce, kiedy wykorzystał dobre dogranie Frana Alvareza. Jeszcze przed przerwą sprytnie w polu karnym zachował się Sondre Liseth i zanotował trzecie trafienie w tym sezonie. Do przerwy wynik już się nie zmienił. Czubak zmienił w przerwie Bergiera i postawił na sprowadzonego za dwa mln euro Andiego Zeqiriego.

Katastrofalne błędy bramkarza Widzewa Łódź. Czy to już jest klątwa?

Niedługo po wyjściu z szatni Widzewa ruszył do ataku. I w 56. minucie dopiął swego. Bardzo dobra akcja będącego ostatnio w świetnej formie Angela Baeny, koszmarne błędy obrońców i Fran Alvarez, który w polu karnym zachował się, jak powinien. Uderzył po długim rogu i znów był remis. - Z chaosu, z przypadku, ale zrodziła się akcja bramkowa - relacjonowali komentatorzy.

Górnik miał potem kilka świetnych okazji do zdobycia bramki. Dwukrotnie uderzał Liseth, natomiast za pierwszym razem nie trafił w bramkę, a potem został zablokowany. Podobnie jak Erik Janża, po którego strzale z 70. minuty powstało ogromne zamieszanie w polu karnym. Wciąż nie było jednak tego upragnionego gola.

Aż do 81. minuty, kiedy błysnął ten, który zapewnił zwycięstwo Górnikowi przed tygodniem w Częstochowie - Ousmane Sow. Kapitalnie minął dwóch rywali, zszedł do środka i huknął z daleka. Futbolówkę po drodze odbił jeszcze jeden z obrońców Widzewa. Mimo to wydawało się, że Veljko Ilić łatwo poradzi sobie z tym strzałem. Ale nie poradził sobie. Katastrofalny błąd. "Czy Widzew kupi kolejnego bramkarza zimą?" - zapytał retorycznie Mateusz Borek.

Ostatecznie Górnik pokonał Widzewa 3:2. Dzięki tej wygranej awansował na pozycję lidera tabeli z dorobkiem 18 punktów. Nad drugą Cracovią, z którą zmierzy się w kolejnej kolejce, ma punkt przewagi.