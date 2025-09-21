To była 10. minuta. Koszmar Zalewskiego w lidze włoskiej

Nicola Zalewski przeniósł się niedawno z Interu do Atalanty za 17 mln euro. Przed tygodniem zdobył debiutancką bramkę i zaliczył pierwszą asystę w meczu przeciwko Lecce. Mogło się zatem wydawać, że reprezentant Polski wchodzi na optymalny poziom. Niespodziewanie przesiedział za to w środę całe spotkanie z PSG w Lidze Mistrzów na ławce rezerwowych. Jak się okazuje, to nie koniec złych wieści.

Koszmar Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski opuszcza boisko z urazem

Zalewski rozpoczął w pierwszym składzie niedzielne starcie z Torino FC. Po zaledwie 10 minutach musiał jednak opuścić plac gry. Reprezentant Polski został sfaulowany przez Saula Soco, po czym upadł na murawę i złapał się za mięsień dwugłowy uda.

23-latek nie był już w stanie kontynuować gry. "Mega pech polskiego zawodnika" - podsumował dziennikarz Eleven Sports Marcin Nowomiejski. Trener Ivan Jurić musiał dokonać zmiany - wpuścił na boisko Raoula Bellanovę, natomiast na lewe wahadło przesunął Davide Zappacosty.

Trzeba przyznać, że kontuzja Zalewskiego byłaby sporym problemem dla Jana Urbana przed październikowym zgrupowaniem reprezentacji Polski. Nie ma wątpliwości, że jest on kluczowym graczem, bez którego trudno sobie wyobrazić skład.

Jedynym pocieszeniem jest to, że najbliższe mecze rozegramy z Nową Zelandią (towarzysko) oraz z Litwą (el. MŚ). Tym samym może się okazać, że Zalewski nie będzie aż tak potrzebny, jak choćby w listopadzie, kiedy zmierzymy się z Holandią.

Kontuzja Zalewskiego nie jest jedynym problemem Atalanty. W 27. minucie Jurić musiał dokonać drugiej niewymuszonej zmiany, gdyż kontuzji nabawił się Isak Hien. Nie przeszkodziło to jednak drużynie, by pokazać swoje umiejętności. Do przerwy jest 3:0 po dublecie Nikoli Krstovicia oraz trafieniu Kamaldeena Sulemany.