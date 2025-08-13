Okno transferowe trwa w najlepsze. Czołowe kluby w Europie wzmacniają się na początek nowego sezonu, a w tym gronie znalazł się między innymi Manchester United, którego najnowszy ruch spowodował spore rozczarowanie w gabinetach FC Barcelony. Okazuje się, że angielski gigant zakontraktował piłkarza, którego w Katalonii upatrzono jako następcę Roberta Lewandowskiego.
"Podpisanie Benjamina Sesko przez Manchester United było bolesne dla działu sportowego Barcelony. Uważano go za idealnego zastępcę Lewandowskiego, ale brakowało środków finansowych, aby tego lata przeprowadzić transfer" - pisze kataloński dziennik "Sport".
Benjamin Sesko, jeśli wierzyć doniesieniom dziennikarza "The Athletic" Davida Ornsteina, kosztował 76,5 miliona euro, a kwota ta może wzrosnąć nawet do 85 milionów po spełnieniu odpowiednich bonusów. Środkowy napastnik reprezentacji Słowenii poprzednio występował w RB Lipsk i imponuje warunkami fizycznymi. Mierzy aż 195 cm wzrostu, a przy tym jest bardzo szybki. W poprzednim sezonie w Bundeslidze rozegrał 33 mecze i zdobył w nich 13 goli.
Sesko to czwarte wzmocnienie Manchesteru United tego lata. Wcześniej klub pozyskał bocznego obrońcę Diego Leona, a także dwóch sprawdzonych w Premier League ofensywnych zawodników - Matheusa Cunhę i Bryana Mbeumo.
Znacznie spokojniej lato przebiega w Barcelonie, która do tej pory sprowadziła Joana Garcię i Roony'ego Bardghjiego. Oprócz tego wypożyczyła... z Manchesteru United Marcusa Rashforda.
Początek sezonu La Liga i Premier League już w najbliższy weekend. Katalończycy na start rozgrywek zagrają z Mallorcą (16 sierpnia, 19:30), a podopieczni Rubena Amorima z Arsenalem (17 sierpnia, 17:30).
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!