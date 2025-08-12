To się dzieje. Transferowy hit. Legia bierze reprezentanta Polski!

W tegorocznym okienku transferowym Legia Warszawa pożegnała się przede wszystkim z Oyedele oraz Markiem Gualem, a powitała Miletę Rajovicia, Arkadiusza Recę oraz Petera Stojanovicia. W związku z tym, że stołeczny klub planuje w sezonie 2025/2026 rywalizować na kilku frontach - wydawało się, że na tym jego transfery nie mogą się zakończyć. Szczególnie że Legię powinien czekać jeszcze spory zastrzyk gotówki w związku z prawdopodobnym odejściem Jana Ziółkowskiego do AS Romy.

REKLAMA

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Legia Warszawa ma nowego piłkarza? Transfer Polaka o krok

Sam Michał Żewłakow, czyli dyrektor sportowy Legii, podkreślał, że trener Edward Iordanescu potrzebuje do zespołu zawodnika na pozycję numer "sześć". Nieprzypadkowo więc od dłuższego czasu z wielokrotnym mistrzem Polski był łączony Damian Szymański. Środkowy pomocnik obecnie występuje w AEK Ateny, ale nie jest zawodnikiem, którego Grecy chcą zatrzymać za wszelką cenę. Szczególnie jeśli Legia złoży im ciekawą ofertę.

ZOBACZ TEŻ: Tomasz Lis zobaczył, co Nawrocki robił na meczu. Tak go nazwał

Według Adama Sławińskiego z Kanału Sportowego: kluby są już dogadane. - Damian Szymański wkrótce podpisze umowę z Legią Warszawa. Ma być obecny na trybunach na meczu z Larnaką - poinformował dziennikarz za pośrednictwem portalu "X". Przypomnijmy: stołeczny klub zmierzy się z drużyną z Cypru w czwartek w ramach eliminacji Ligi Europy.

Damian Szymański w czerwcu skończył 30 lat. Renomę w Ekstraklasie zbudował sobie jako zawodnik Wisły Płock, a w 2019 roku trafił do rosyjskiego Achmata Groznego. W kolejnym sezonie wykupił go AEK Ateny, w którym środkowy pomocnik występuje do dzisiaj. Jako gracz reprezentacji Polski Szymański rozegrał dotychczas 18 meczów.