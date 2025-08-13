Głośny transfer w Ekstraklasie! Podolski zaciera ręce

Maksym Chłań trafił do Polski w 2023 roku. Został wówczas piłkarzem Lechii Gdańsk i pomógł klubowi w awansie do PKO Ekstraklasy. Kiedy już Lechia pojawiła się w najwyższej klasie rozgrywkowej, to pokazywał się w niej z naprawdę dobrej strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Górnik Zabrze wygrał walkę o Chłania

Utalentowany piłkarz z Ukrainy w poprzednim sezonie, biorąc pod uwagę tylko rozgrywki ligowe, rozegrał 30 spotkań i zdobył 5 bramek. Po dwóch latach spędzonych w Gdańsku postanowił zmienić otoczenie.

Chłania chciały kluby zza granicy. Sam zawodnik marzył o tym, by wyjechać. Głównym celem było dołączenie do któregoś z tureckich zespołów (zainteresowanie wykazywały Gaziantep FK i Eyupspor). Gdy stało się jasne, że Chłań raczej zostanie w Polsce, to do akcji wkroczyły występujące w Betlic 1. lidze Wisła oraz Wieczysta Kraków. Ostatecznie 22-latek zdecydował się na transfer do Górnika Zabrze. Podpisał dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

- Trafiłem do wielkiego klubu i drużyny. Wszystko tutaj bardzo mi się podoba. Klub ma wielką i wspaniałą historię, którą trzeba potwierdzić. Górnik to klub, który musi walczyć o puchary - powiedział Chłań cytowany przez stronę klubową.

Potrzeba czasu, by stanowił o sile zespołu

Przypomnijmy, że Chłań za wszelką cenę chciał odejść z Lechii i trenował z tym zespołem tylko na początku okresu przygotowawczego. Później złapał kontuzję, więc przychodzi do Górnika jako piłkarz, który musi podreperować formę fizyczną. Tak czy inaczej - Lukas Podolski, gwiazda Górnika, może zacierać ręce. Chłań w najlepszej formie będzie bardzo ważnym punktem 14-krotnego mistrza Polski.