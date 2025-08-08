Co za sensacja w Ekstraklasie! To była 38. minuta

Górnik Zabrze rozpoczął ligowy sezon od dwóch wygranych, lecz w trzeciej kolejce jego zwycięską serię przerwał Lech Poznań (1:2), obrońca tytułu. W czwartej serii gier zabrzanie mieli teoretycznie łatwiejsze zadanie, bowiem gościli Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, beniaminka Ekstraklasy.

Górnik Zabrze zaskoczony na własnym terenie. Termalica Nieciecza z cennym zwycięstwem

Po kilkunastu minutach gospodarze zagrozili bramce Termaliki po główce Theodorosa Tsirigotisa. W pierwszej fazie meczu Górnik przeważał, ale goście powoli się rozkręcali. Co przyniosło efekt jeszcze przed przerwą.

W 38. minucie Morgan Fassbender wygrał pojedynek z Pawłem Olkowskim i wpadł w pole karne Górnika. Tam bez większego namysłu oddał strzał, a piłka po drodze odbiła się od Rafała Janickiego i wpadła do bramki. Wynik 1:0 utrzymał się do przerwy, mimo że krótko po trafieniu niecieczan mógł wyrównać Taofeek Ismaheel.

Od początku drugiej połowy dłużej przy piłce byli zabrzanie. Brakowało jednak konkretów z ich strony, przez co wynik się nie zmieniał. Minęła nieco ponad godzina gry, a po dośrodkowaniu Ismaheela niecelnie główkował Ousmane Sow.

Kilkanaście minut później obaj zawodnicy zamienili się rolami, a Nigeryjczyk trafił w słupek. Za moment Senegalczyk oddał mocny strzał z dystansu, który z problemami obronił Miłosz Mleczko. Wyniku nie odmieniło też wejście z ławki rezerwowych Lukasa Podolskiego i gospodarze przegrali drugi raz z rzędu.

4. kolejka Ekstraklasy: Górnik Zabrze - Termalica Nieciecza 0:1

gol: Morgan Fassbender 38'

Po tym spotkaniu Górnik Zabrze ma sześć punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli Ekstraklasy, natomiast Termalica Nieciecza z siedmioma punktami jest czwarta. W piątej serii gier zabrzanie zmierzą się z Pogonią Szczecin, a niecieczanie z Rakowem Częstochowa (oba spotkania 17 sierpnia).