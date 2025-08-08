Kolejny kraj okrył się hańbą. Oto kto chce zagrać z Rosją. Jest potwierdzenie

W lutym 2022 roku nastąpiła rosyjska inwazja na Ukrainę. Od tego momentu reprezentacja Rosji jest zawieszona w rozgrywkach międzynarodowych. Wszystko zaczęło się od tego, że została wykluczona z baraży do mistrzostw świata 2022. A w półfinale miała się wówczas zmierzyć z Polską. Po dyskwalifikacji "Sbornej" biało-czerwoni automatycznie weszli do finału, gdzie ograli Szwecję 2:0. Rosja natomiast może rozgrywać tylko mecze towarzyskie, ale jest ich coraz więcej.

Nie chcą się zatrzymywać. Podano komunikat

Rosyjski Związek Piłki Nożnej z dumą ogłosił, że zagra kolejny sparing. Rywalem Rosji będzie Boliwia i jak podkreślają Rosjanie - jest to zespół, który wciąż ma szansę na awans na mistrzostwa świata 2026.

"Reprezentacja Rosji po raz pierwszy zagra z Boliwią. Mecz odbędzie się 14 października w Moskwie na stadionie Dynama. Godzina rozpoczęcia spotkania i ceny biletów zostaną ogłoszone później" - podano w oficjalnym komunikacie, który cytuje serwis championat.com.

Przypomnijmy, że w czerwcu Rosjanie grali z reprezentacją Białorusi (4:1) i Nigerii (1:1). Jeszcze wcześniej podopieczni Walerija Karpina zmierzyli się z Grenadą (5:0) oraz Zambią (5:0).

Napięty grafik reprezentacji Rosji

Poza spotkaniem z Boliwią Sborna zaliczy w następnych miesiącach jeszcze co najmniej trzy mecze. Najpierw we wrześniu dojdzie do konfrontacji z Jordanią i Katarem. W październiku natomiast Rosja zmierzy się z Iranem.

Ludzie związani z rosyjską piłką w tamtejszych mediach często podkreślają, że ich reprezentacja jest faworytem do zwycięstwa w towarzyskich pojedynkach. Najczęściej jednak na grę przeciwko drużynie Karpina decydują się dużo słabsze od niej zespoły lub na zbliżonym poziomie.