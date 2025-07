Lewandowski ma się czego bać. Jego rywal zachwyca

FC Barcelona rozpoczyna przedsezonowe tournée w Azji. Już w niedzielę rozegra pierwszy mecz towarzyski z japońskim Vissel Kobe. W sobotę piłkarze Hansiego Flicka odbyli za to oficjalny trening na stadionie Noevir w Kobe. Na płycie boiska pojawiło się 30 zawodników, w tym nowy nabytek Katalończyków - Marcus Rashford.

Rywal Lewandowskiego już "zachwyca". Oto co pokazał na treningu

27-latek dołączył do klubu w środę w ramach rocznego wypożyczenia z Manchesteru United. Do tej pory nie miał więc zbyt wiele czasu, by poznać nowych kolegów. Podczas zajęć pokazał się jednak z bardzo dobrej strony. W mediach społecznościowych FC Barcelony pojawiło się nawet nagranie, na którym widać, że jest w znakomitej dyspozycji strzeleckiej.

Pod wrażeniem precyzji Anglika był hiszpański dziennik "Marca". Jak zauważył w tytule: "Rashford zachwyca na pierwszym treningu Barcelony w Japonii". Mimo to zaznaczył, że jego szanse na występ w niedzielnym spotkaniu od pierwszej minuty są w jego przypadku: "mało prawdopodobny, ponieważ uczestniczył tylko w kilku sesjach treningowych".

Tak Lewandowski ocenił Rashforda. "Może nam pomóc"

Dobra forma Rashforda z pewnością cieszy działaczy FC Barcelony, ale może martwić... Roberta Lewandowskiego. To właśnie dla Polaka będzie on stanowił największą konkurencję. Mimo to nasz napastnik wypowiadał się o nim dość ciepło. - Rashford to bardzo utalentowany zawodnik, który grał przeciwko nam w barwach United (dwa sezony temu w Lidze Europy - przyp. red.) i był wtedy w bardzo dobrej formie. Może grać na różnych pozycjach i może nam pomóc - ocenił w rozmowie z klubowymi mediami.

Mecz FC Barcelona - Vissel Kobe odbędzie się w niedzielę 27 lipca. Początek o godz. 12:00 polskiego czasu. W kolejnych dniach piłkarze mistrza Hiszpanii przeniosą się do Korei Południowej, gdzie 31 lipca zmierzą się z FC Seoul i 4 sierpnia z Daegu FC.