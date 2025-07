Wielka burza wokół Messiego. Tak zareagował na zawieszenie

W nocy ze środy na czwartek o 3:00 polskiego czasu odbył się coroczny mecz gwiazd MLS. Gwiazdy amerykańskiej ligi pokonały gwiazdy meksykańskiej ligi MX 3:1. W składzie zabrakło jednak Lionela Messiego, który ostatecznie nie wziął udziału w wydarzeniu. Został za to ukarany. Zawieszono go na jeden mecz MLS. Wściekłości nie ukrywa współwłaściciel Interu Miami.

Rozzłościli Messiego. Poszło o zawieszenie

- Leo Messi jest bardzo zdenerwowany. Mam nadzieję, że nie będzie to miało długoterminowego wpływu. Czy będzie to miało wpływ na jego postrzeganie ligi i jej zasad? Bez wątpienia. Lionel jest inny niż wszyscy. Chce uczestniczyć w meczach o stawkę. Jest bardzo, bardzo zły, ale musimy zjednoczyć się jako jedna całość, jesteśmy przeciwko światu i musi to znaleźć odzwierciedlenie w naszych wynikach w drugiej połowie roku - powiedział Jorge Mas, cytowany przez fcbarca.com.

Decyzja spotkała się nie tylko z jego krytyką, ale także ze strony dziennikarzy. Niektórzy wprost wskazują, że to zachowanie wpływające na powagę amerykańskiej ligi.

"MLS kopiuje model Meczu Gwiazd od NBA/NFL, ale piłka nożna ma inne wymagania fizyczne i ograniczone możliwości zmian — żadna czołowa liga na świecie nie organizuje takiego meczu towarzyskiego w środku sezonu. W obliczu rosnących obaw o zdrowie zawodników i zatłoczenie kalendarza, dlaczego priorytetem jest komercyjne wydarzenie, a nie rzeczywista rywalizacja ligowa?" - pyta Guilleum Balague, znany z napisania biografii Lionela Messiego. Swoje zdanie opublikował na portalu X.

"Zawieszanie graczy za opuszczenie Meczu Gwiazd wysyła sygnał, że marketing jest ważniejszy niż sama rywalizacja. To podważa wiarygodność MLS jako poważnej ligi i zniechęca inne gwiazdy rozważające transfer - co jest przeciwieństwem tego, co zapoczątkował "efekt Messiego". Ironia: w tym samym meczu, na który Messi został zawieszony, Inter Miami i Adidas planowały wprowadzić nowy strój z nim jako twarzą - i teraz tracą tę chwilę" - dodał Balague.

Lionel Messi występuje w Interze Miami od 2023 roku. Rozegrał dla niego 68 meczów, zdobywając 58 goli i zaliczając 26 asyst.