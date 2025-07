Legia może stracić swoją gwiazdę. Znany klub wykłada miliony

Legia Warszawa walczy o awans do europejskich pucharów. W upragnionej kwalifikacji mają pomóc stołecznemu klubowi nowe nabytki - Arkadiusz Reca, Petar Stojanović i Mileta Rajović. Ponadto kibice - "Nieznani Sprawcy" ogłosili, iż "zawieszają strajk ostrzegawczy". "Jak widać, presja ma sens. Brak dopingu, fatalna frekwencja i fatalna sprzedaż karnetów z pewnością podziałały na wyobraźnię zarządu. Jako kibice mamy prawo w ten sposób wywierać presję na klub, któremu poświęcamy się od A do Z. Mamy prawo i obowiązek 'patrzeć na ręce' i walczyć o coś więcej dla tak wielkiego klubu, jakim jest Legia" - poinformowano we wpisie na Facebooku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Sensacyjna oferta dla gwiazdy Legii Warszawa

Niestety dla kibiców i całego klubu zagraniczne zespoły obserwują zawodników Legii Warszawa. Według najnowszych doniesień legendarny klub miał złożyć już ofertę za ważną postać w drużynie.

"Anderlecht złożył w ostatnich dniach trzyletnią ofertę kontraktu Steve'owi Kapuadiemu. Mauves uważa Kongijczyka za jedną z konkretnych opcji na pozycję lewego środkowego obrońcy" - specjalizujący się w transferach dziennikarz Sacha Tavolieri.

Zobacz też: Boniek zobaczył, co zrobiła Legia i przemówił. "Na konia go wsadzili"

Zaskakiwać może cena środkowego obrońcy legii. "Szacuje się, że umowa z Legią Warszawa wyniesie około 1,5 mln euro" - dodaje.

To bardzo niska kwota, biorąc pod uwagę, że serwis Transfermarkt wycenia go na trzy mln euro, jednakże należy wziąć pod uwagę kontrakt zawodnika, który wygasa w czerwcu przyszłego roku. Steve Kapuadi przybył do Legii Warszawa w 2023 roku z Wisły Płock. Stołeczny klub zapłacił za tego zawodnika wówczas 450 tys. euro.

Jakiś czas temu serwis goal.pl informował, że defensor miał rzekomo znaleźć się na liście życzeń Blackburn Rovers. Transfer miał upaść, bo klub Premier League mógł za niego zapłacić "zaledwie" dwa mln euro, a Legia miała chcieć dwa razy więcej. Kapuadim mieli się zainteresować także przedstawiciele Wolverhampton i Unionu Berlin.