Oni mają odejść z Barcelony. Nagle padło nazwisko "Szczęsny"

FC Barcelona ma za sobą ponad 12-godzinny lot do japońskiej Osaki, gdzie będzie kontynuować przygotowania do nowego sezonu. W trakcie azjatyckiego tournee drużyna Hansiego Flicka rozegra trzy spotkania towarzyskie - jedno w Japonii, a dwa w Korei Południowej.

Przyszłość Inakiego Peni zależy od Wojciecha Szczęsnego

W tym samym czasie katalońskie media zastanawiają się, kto może odejść z FC Barcelony, żeby pomóc w rejestracji umów Joana Garcii, Wojciecha Szczęsnego czy Marcusa Rashforda. W tej chwili żaden z tych zawodników nie jest uprawniony do gry w La Lidze. W artykule "Mundo Deportivo" poruszono tematy następujących zawodników: Inakiego Peni, Andreasa Christensena i Oriola Romeu. Pierwsza dwójka udała się z drużyną do Japonii.

"Jeśli chodzi o bramkarza, Inaki Pena nie opuści klubu, dopóki Joan Garcia i Wojciech Szczęsny nie zostaną zarejestrowani w La Liga. Bramkarz z Alicante i Ter Stegen, który jest kontuzjowany i będzie musiał przejść operację, są obecnie jedynymi zarejestrowanymi. W związku z tym 26-latek, z jeszcze rocznym kontraktem, jest obecnie jedynym dostępnym bramkarzem w pierwszym składzie" - podkreślono.

Z kolei Christensen ma odejść z klubu, żeby odciążyć budżet płacowy. Do tego pozostaje piątym stoperem do gry. Zdaniem gazety możliwe jest nawet rozwiązanie umowy, która wygasa w przyszłym roku. Wszystko wskazuje więc na to, że Duńczyk do końca sierpnia opuści klub. A Oriol Romeu? Pozostał w Barcelonie i w najbliższych dniach ma odejść do innej drużyny.

W trakcie azjatyckiego tournee FC Barcelona rozegra trzy spotkania: z Vissel Kobe (niedziela 27 lipca), FC Seoul (czwartek 31 lipca) i Daegu FC (poniedziałek 4 sierpnia). Przed startem nowego sezonu Katalończycy zmierzą się jeszcze z Como 1907 w meczu o Puchar Gampera (niedziela 10 sierpnia).