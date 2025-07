Oto następca Lewandowskiego w Barcelonie. "Gotowe"

42 gole i trzy asysty - tak wyglądał sezon 2024/25 w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Mimo kontuzji Polak prezentował się solidnie i pokazał, że wciąż jest w stanie pełnić rolę lidera FC Barcelony. W klubie zdają sobie jednak sprawę, że z każdym miesiącem jego przydatność dla drużyny może maleć. Ma to związek głównie z wiekiem i pewnymi ograniczeniami fizycznymi, które za tym idą. Dlatego też władze chcą sprowadzić jego następcę. I mają na oku konkretne nazwisko.

Julian Alvarez dołączy do FC Barcelony? Media: Jest data. Taki plan ma Joan Laporta

Już od kilku tygodni mówi się o zainteresowaniu Julianem Alvarezem z Atletico Madryt. "Agent Fernando Hidalgo pozostawił otwarte drzwi do możliwej przyszłości z Barceloną" - pisał pod koniec czerwca kataloński "Sport". Kiedy miałoby dojść do transferu? Nowe wieści w sprawie przekazał portal que.es. "Podpisanie umowy Juliana Alvareza z FC Barceloną: gotowe, kluczowa data" - brzmi tytuł artykułu. Dziennikarze szybko rozwinęli wątek. "Laporta marzy o transferze na 2026 rok. Chce, aby światowej klasy '9' zastąpiła Lewandowskiego" - piszą, wskazując, że faworytem jest właśnie Alvarez. "Prezes Barcelony marzy o duecie Lamine'a Yamala z Argentyńczykiem" - dodali.

I zdaniem mediów, szanse na to są całkiem spore. Sam Alvarez ma być skłonny do zmiany otoczenia. Zdobył wiele tytułów w barwach Manchesteru City, ale po przyjściu do Atletico, mimo wielkich nadziei, pucharu wywalczyć się nie udało. I tym faktem Argentyńczyk może być nieco sfrustrowany, ale nie tylko to go irytuje. "Piłkarz jest oddany ekipie z Madrytu, ale nie będzie tolerował braku wzmocnień w składzie, które pozwoliłby stanąć do walki o tytuły" - czytamy.

Czy Barcelona będzie w stanie zarejestrować Alvareza?

Czy latem 2026 roku Alvarez trafi do Barcelony? Chęci są, ale nie wiadomo, czy sytuacja finansowa klubu pozwoli na sfinalizowanie transakcji. Katalończycy wciąż mają kłopot z wypełnieniem Finansowego Fair Play. Kombinują, jak mogą, by rejestrować nowych zawodników, przez co mocno cierpi ich wizerunek. Tak było m.in. minionej zimy, kiedy mieli kłopot z rejestracją Daniego Olmo. Hiszpan nie zagrał nawet w kilku spotkaniach z tego powodu. Latem 2026 roku wygaśnie też kontrakt Lewandowskiego i zdaniem wielu dziennikarzy, Barcelona raczej na przedłużenie współpracy się nie zdecyduje, dlatego też wtedy do drużyny może dołączyć Alvarez.

Jak na razie Polak jest główną "9" w Barcelonie. Obecnie przebywa na wakacjach z rodziną, czym chwali się w mediach społecznościowych, ale już za równo tydzień stawi się na pierwszym oficjalnym treningu z kolegami. Sezon La Liga Barcelona rozpocznie od starcia z RCD Mallorca. Zaplanowano je na 16 sierpnia na godzinę 19:30.