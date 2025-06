Barcelona kupuje supertalent, a to nie koniec. Złe wieści dla Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma za sobą kolejny imponujący sezon. Nie zamierza jednak na tym poprzestać, gdyż do końca jego kontraktu z FC Barceloną został rok. - Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie. Mogę grać na tym samym poziomie co w zeszłym sezonie, ale taki jest futbol - powiedział w czerwcu. Tym samym dał do zrozumienia, że do 2026 roku nie zamierza niczego zmieniać i nie skorzysta z lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej.

FC Barcelona wytypowała następcę Lewandowskiego. "Agent pozostawił otwarte drzwi"

FC Barcelona ma już jednak rozważać, kto zastąpi Lewandowskiego w przyszłym roku. Choć nie jest przesądzone, czy przedłuży kontrakt z Polakiem, to szanse na to są niewielkie. Tamtejsze media wytypowały już następcę Lewandowskiego. "Bardzo pożądany zawodnik" - przekazał dziennik "Sport", wskazując na Juliana Alvareza z Atletico Madryt.

Argentyńczyk, choć jego kontrakt wygasa w 2030 roku i trzeba byłoby za niego zapłacić ok. 100 mln euro, jest teraz priorytetem. Wiemy, że FC Barcelona zrezygnowała z prób pozyskania zarówno Viktora Gyokeresa, jak i Erlinga Haalanda "z powodów finansowych". Negocjacji ws. Alvareza nie ułatwi jednak Ateltico. "Agent Fernando Hidalgo pozostawił otwarte drzwi do możliwej przyszłości z Barceloną" - czytamy.

Hidalgo wyznał, że "wiele może się zmienić podczas negocjacji". - Piłka nożna ciągle się zmienia. (FC Barcelona - red.) będzie musiała porozmawiać z klubem, który oceni sytuację, a następnie pozwoli spotkać się z piłkarzem - wyjaśnił w podcaście 'Solo para culés'. Mimo że Polak nie doczeka się konkurencji ze strony Argentyńczyka już teraz, będzie miał nowego kolegę i potencjalnego następcę w ataku.

To Roony Bardghji, który po rozstaniu z FC Kopenhagą jest blisko podpisania umowy z Barceloną. Nie jest on naturalnym napastnikiem, tylko skrzydłowym, natomiast nie ulega wątpliwości, że w razie potrzeby mógłby zagrać na "dziewiątce". "Bardghji pragnie grać dla Barcy i jest zachwycony taką możliwością ze względu na swoją sympatię do katalońskiej drużyny, którą śledził od dziecka" - oznajmiło "Mundo Deportivo".

FC Barcelona rozpocznie przygotowania do nadchodzącego sezonu 13 lipca. Niedługo potem czeka ją Asian Tour, podczas którego rozegra sparingi z Vissel Kobe (27 lipca), koreańskim FC Seoul (31 lipca) oraz Daegu FC (4 sierpnia). Jeśli doniesienia mediów się potwierdzą, wygląda na to, że Lewandowski zacznie niedługo ostatni sezon gry w Katalonii.