Koniec epoki! Ter Stegen skreślony. Szczęsny gotowy do przejęcia roli

Marc-Andre ter Stegen trafił na okładkę hiszpańskiego dziennika "Sport". Przyszłość niemieckiego bramkarza od dłuższego czasu stoi pod znakiem zapytania. Według doniesień medialnych FC Barcelona chciałaby się go pozbyć. Problem w tym, że jego kontrakt obowiązuje jeszcze trzy lata, a sam nie zamierza ruszać się z klubu. Gazeta w tytule pisze o "napięciu z ter Stegenem" i wyjaśnia, jak będą wyglądały jego najbliższe dni.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Co dalej z ter Stegen? Hiszpanie już wiedzą. "Zmiana pokoleniowa"

O żadnym przełomie nie ma jednak mowy. "Sport" jedynie potwierdził to, co wcześniej mówiło się i pisało o ter Stegenie. - Nie jest częścią planów zespołu na przyszły sezon, a Barcelona chce zorganizować odejście, które będzie jak najmniej bolesne. Zatrudniając Joana Garcię, klub szukał zmiany pokoleniowej - czytamy w krótkiej zajawce na okładce.

W dalszej części artykułu ujawniono, że podczas przerwy wakacyjnej "nie było żadnego formalnego kontaktu między klubem a zawodnikiem". Sprawa ma zostać rozwiązana po 13 lipca, gdy zespół wznowi treningi. Wszystko odbędzie się "z najwyższym szacunkiem dla kariery" ter Stegena. Transfer nie ma być na nim wymuszony. Decyzję musi podjąć sam golkiper.

To wtedy wyjaśni się przyszłość ter Stegena. Wielkie zadanie dla Flicka. "Bez żadnych niespodzianek"

Oczywiście będzie do niej namawiany. Najważniejszą rolę odegra w tym trener Hansi Flick, bo to jemu powierzono rozmowę z ter Stegenem. - W ciągu pierwszych kilku dni okresu przygotowawczego trener planuje spotkać się ze swoim rodakiem, aby bezpośrednio wyjaśnić mu swoje plany dotyczące bramkarza i nowej roli, jaką powinien przyjąć. Jeśli ostatecznie zdecyduje się zostać w drużynie, zrobi to, znając swoją dokładną sytuację i bez żadnych niespodzianek. Hansi chce być z nim szczery i bezpośredni - wyjaśnił dziennik.

Przy okazji dziennikarze "Sportu" potwierdzili, że w FC Barcelonie pozostanie Wojciech Szczęsny, mimo że obecnie formalnie jest bezrobotny. - Barcelona rozumie, że Niemiec nie pasuje, ze względu na swoją osobowość, charakter i karierę, do roli bramkarza rezerwowego, a taką rolę będzie pełnił Wojciech Szczęsny, którego przedłużenia kontraktu klub jeszcze nie ogłosił, ale w zespole jest to traktowane jako pewnik - napisali.