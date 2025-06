Saga wokół obsady bramki FC Barcelony wciąż trwa. W zeszły piątek klub w końcu dopiął swego i po licznych zapowiedziach zakontraktował Joana Garcię. W tej sytuacji Hansi Flick ma do dyspozycji aż trzech klasowych golkiperów. Nie ustaje zatem dyskusja, który z nich powinien mieć status podstawowego. Zdaniem Fabrizio Romano sprawa jest już przesądzona.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny ostro o reprezentacji U-21: Oni pokazali zupełnie inną dyscyplinę sportu!

To on będzie pierwszym bramkarzem FC Barcelony. Romano jasno o przyszłości Szczęsnego

Włoski dziennikarz mówił o tym w czwartek w programie Okno transferowe na kanale Meczyki. - Stanowisko FC Barcelony jest bardzo jasne: pierwszym bramkarzem będzie Joan Garcia, a jego zmiennikiem - Wojciech Szczęsny. Oczywiście będzie miał możliwość rywalizowania. Poprzedni sezon był w jego wykonaniu znakomity - zdradził.

Tym samym Romano potwierdził to, o czym już wcześniej rozpisywały się hiszpańskie media. Te informowały również, że klub planuje pozbyć się Marca-Andre ter Stegena. Problem w tym, że Niemiec wcale nie zamierzał z niego odchodzić. Po transferze Garcii został jednak postawiony przed faktem dokonanym.

Romano ujawnił, co dalej z ter Stegenem. "Decyzja należy do..."

Dlatego też Romano pytany był, jak wygląda sytuacja wokół ewentualnego transferu ter Stegena. - Na razie decyzja nie zapadła. FC Barcelona ma odbyć bezpośrednie spotkanie z ter Stegenem, by dowiedzieć się, co chce teraz zrobić. (...) Decyzja należy do ter Stegena. Plan Barcy jest jasny. To ter Stegen musi zdecydować. Posiada duży kontrakt, dużą pensję, jest bardzo szczęśliwy w Barcelonie - zarówno w klubie, jak i w mieście - wyjaśnił Włoch.

Kontrakt ter Stegena z Barceloną obowiązuje jeszcze przez trzy lata. Mimo to przyszłości w tym klubie nie wróżą mu nawet niemieckie media. Tamtejszy portal sport1.de stwierdził nawet, że "jest przeznaczony do odejścia". Jeżeli jednak postanowi pozostać, czeka go co najwyżej ławka rezerwowych.