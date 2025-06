Gwiazdor powiedział "tak" Barcelonie! Transferowy hit nad hity

FC Barcelona ma za sobą wyśmienity sezon. Nie dość, że sięgnęła po mistrzostwo, to wygrała też Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie udało się triumfować w Lidze Mistrzów, choć było blisko, gdyż odpadła w półfinale po porażce z Interem. Władze klubu planują już kolejne rozgrywki i wydaje się, że coraz bliżej jest transfer piłkarza, o którym mówi się od dawna. Chodzi oczywiście o Nico Williamsa. "Sport" ujawnił przecież ostatnio, że dosłownie "oszalał on na punkcie tego transferu".

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Adamczyk wprost o swoich umiejetnościach koszykarskich: Bardziej udajemy

Fabrizio Romano ogłasza. FC Barcelona dopina transfer Nico Williamsa

Gdyby tego było mało, to niedawno dziennik "Mundo Deportivo" podał, że FC Barcelona zrezygnowała z Luisa Diaza i to właśnie Williams jest teraz jej priorytetem. Miały o tym zadecydować przede wszystkim wymagania finansowe oraz wiek. Dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił w czwartek, że Hiszpan oraz kataloński klub ustalili właśnie warunki aż sześcioletniego kontraktu.

Rzekomo zawodnik zgodził się obniżyć wynagrodzenie i będzie pobierał rocznie ok. 7-8 milionów euro netto. Teraz pozostaje zatem czekać, aż oba kluby dojdą do porozumienia i sfinalizują negocjacje. Wiemy, że FC Barcelona będzie musiała zapłacić za Hiszpana 58 mln euro - tyle, ile wynosi jego klauzula. Dojdą do tego jednak jeszcze bonusy, dzięki czemu kwota może skoczyć nawet do 64 mln.

Dziennik "Mundo Deportivo" przyznał, że sprawy nabrały tempa w ostatnich godzinach, kiedy dyrektor sportowy Deco wspólnie z Bojanem Krkiciem oraz Alejandro Echevarrią udali się na Ibizę. To właśnie tam mieli spotkać się z będącym na urlopie Hansim Flickiem oraz przedstawicielami Williamsa.

Informację potwierdził również "Sport". "Nico Williams chce grać dla FC Barcelony bez względu na wszystko. Podjął stanowczą decyzję, a jego wola przechyla szalę na korzyść katalońskiego klubu" - przekazano.

Dziennikarze "MD" zaznaczyli w środę, że Hiszpan stał się dla FC Barcelony ważniejszy, niż Luis Diaz, gdyż jest "sojusznikiem" w szatni i zna go tam praktycznie każdy. "Co Williams wniósłby do FC Barcelony?" - zastanawiają się w kolejnym tekście. Podkreślono, że Flick miałby dużo "szerszy wachlarz" możliwości w ataku, co wzmocniłoby tylko "imponującą siłę ofensywną zespołu".