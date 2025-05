Jest reakcja na to, co zrobiła Andriejewa w Rzymie. "Gdyby to była Iga..."

Mirra Andriejewa znów to zrobiła! Rosjanka w końcówce meczu z Coco Gauff nie wytrzymała ciśnienia i dała upust swojej frustracji. W starciu tych tenisistek w Rzymie doszło do dwóch incydentów z udziałem 18-latki. Po jednym z nich piłka nawet uderzyła chłopca od podawania piłek. Reakcje były bardzo wymowne. "Gdyby to była Iga, to już dawno byłoby o tym w wiadomościach!" - przytoczyli dziennikarze esentiallysports.com.

