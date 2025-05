Zalewski do Mediolanu dołączył w lutym tego roku po tym, jak w Romie, która jest jego macierzystym klubem, stracił miejsce w składzie. W ekipie Simone Inzaghiego wprawdzie także nie gra pierwszych skrzypiec, ale za to regularnie pojawia się na boisku. W spotkaniu 36. kolejki Serie A przeciwko Torino zaliczył nawet premierowe trafienie dla nowego zespołu, a także został graczem meczu.

