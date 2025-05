Oto trener Realu na Klubowe Mistrzostwa Świata. "Decyzja zapadła"

To już niemal pewne! Real Madryt nie zdobędzie w tym sezonie żadnego trofeum, co należy uznać za sporą sensację. Dlaczego? Kiedy latem Kylian Mbappe dołączył do drużyny, spekulowano, że może ona stać się nie do pokonania. A jednak! W niedzielne popołudnie po raz czwarty w tym sezonie pokonała ją FC Barcelona (3:4). Ta porażka praktycznie pogrzebała szansę na mistrzostwo Hiszpanii - różnica w tabeli La Liga między tymi drużynami wynosi już siedem punktów na dziewięć możliwych do zdobycia. Zmiana na ławce trenerskiej Realu wydaje się więc nieunikniona. I okazuje się, że najpewniej dojdzie do niej szybciej niż się spodziewano.

Media: Xabi Alonso poprowadzi Real już na KMŚ 2025

Już od kilku tygodni mówiło się, że Carlo Ancelotti odejdzie po sezonie z Realu. Nowym trenerem ma zostać Xabi Alonso. Bayer Leverkusen ogłosił już nawet zakończenie współpracy ze szkoleniowcem. Jedyną kwestią sporną było to, kiedy Hiszpan rozpocznie pracę w madryckiej ekipie. Sugerowano, że może to nastąpić dopiero po Klubowych Mistrzostwach Świata, które rozpoczną się w połowie czerwca. W tej imprezie poprowadzić Real miał Solari.

Tylko że jak donosi "Marca", tak się nie stanie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dziennikarzy, Real nie zamierza tracić czasu i chce, by Alonso natychmiast po zakończeniu sezonu przejął drużynę. To oznacza, że właśnie Hiszpan poprowadzi zespół na KMŚ. "Decyzja o tym, aby Alonso przewodził Realowi na turnieju w USA, zapadła w zeszłym tygodniu. Klub nie dał szkoleniowcowi praktycznie żadnego wyboru" - piszą dziennikarze.

Tak więc Alonso od razu będzie musiał zmierzyć się z ogromną presją. "Real oraz trener doszli do porozumienia, że nowy projekt rozpocznie się natychmiast, podczas imprezy w USA. Imprezy, która ma kluczowe znaczenie dla Florentino Pereza, a także dla jego zarządu. Prestiż związany ze zdobyciem trofeum oraz hojna nagroda pieniężna, opiewająca na kwotę niemal 150 milionów euro skłaniają Real do podjęcia decyzji o zatrudnieniu trenera, któremu powierzy przyszłość drużyny" - czytamy.

Plany transferowe Realu nieco się sypią

Przed Alonso trudne wyzwanie - poukładać drużynę. Ta nie wydaje się być obecnie w najlepszej formie, co ma też związek z kontuzjami, głównie w defensywie. Niewykluczone, że latem do drużyny dołączy również kilku nowych graczy. Mowa m.in. o Trencie Alexandrze-Arnoldzie. Planowano też transfer Martina Zubimendiego, ale zgodnie z doniesieniami mediów, Hiszpan wybrał Arsenal. Podobnie ma się sytuacja z Florianem Wirtzem. Miał on zostać następcą Luki Modricia i przyjść z Bayeru Leverkusen razem z Alonso, ale rzekomo poinformował już szkoleniowca, że wybiera Bayern Monachium.

Do końca sezonu Real poprowadzi Ancelotti. Przed nim ostatnie trzy mecze. Madrycki zespół zagra z Mallorką, Sevillą i na koniec z Realem Sociedad.