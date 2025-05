Bycie konkurentem dla Roberta Lewandowskiego w Barcelonie to ciężki kawałek chleba. W zeszłym sezonie o tym przekonał się Vitor Roque, za którego Barcelona zapłaciła 30 mln euro, a ponad rok później sprzedała definitywnie do Palmeiras. Pau Victor nie może też liczyć na regularną grę, gdy Lewandowski jest do dyspozycji Hansiego Flicka. Inaczej sprawa wygląda w przypadku Ferrana Torresa, który regularnie zbiera dobre recenzje. W niedzielnym El Clasico Torres zaliczył trzy asysty, a Barcelona wygrała 4:3 z Realem Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto faworytem finału Ligi Mistrzów: PSG czy Inter? "Inter wszystkich wyjaśni"

Konkurent Lewandowskiego odchodzi. "Nie może grać tak mało"

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że z Barcelony zamierza odejść Pau Victor. Napastnik chce grać więcej i nie chce pozwolić sobie więcej na to, by mieć tak niewiele minut na koncie w sezonie. Victor nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku, nie tylko wśród klubów hiszpańskich, ale też u drużyn z zagranicy. Barcelona pozwoli Victorowi na odejście w ramach wypożyczenia lub definitywnie, jeżeli będzie mieć opcję odkupu.

"Napastnik Barcelony nie może nadal grać tak mało, jeśli chce się rozwijać. To trudne, bardzo trudne. Barcelona będzie starała się mieć go pod kontrolą. Teraz Victor nie chce popełnić błędu. Nie jest jednym z zawodników, którzy wywarli największy wpływ na szatnię" - piszą hiszpańscy dziennikarze. Kontrakt Victora z Barceloną wygasa w czerwcu 2029 r.

Victor trafił do Barcelony w sierpniu 2023 r. w ramach wypożyczenia z Girony, a potem został wykupiony za 2,7 mln euro. W tym sezonie zagrał w 27 meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Łącznie spędził jednak niewiele ponad 360 minut na murawie. Victor zagrał tylko dwa mecze w wyjściowym składzie Barcelony - przeciwko Osasunie (2:4) i Realowi Valladolid (2:1).

Victor był wyrejestrowany z rozgrywek. Pomógł środek zapobiegawczy

Na początku 2025 r. Pau Victor i Dani Olmo zostali wyrejestrowani z rozgrywek w związku z problemami finansowymi Barcelony. "Barcelona nie przedstawiła żadnej alternatywy, która, zgodnie z przepisami dot. kontroli ekonomicznej, umożliwiłaby zarejestrowanie zawodników" - przekazywały władze LaLiga. Potem Wyższa Rada ds. Sportu zastosowała środek zapobiegawczy, dzięki czemu udało się tymczasowo zarejestrować obu piłkarzy.

Zobacz też: Oto co zrobił Szczęsny po El Clasico. To jest hit. "Szef"

"Brak przyjęcia tego środka spowodowałoby poważne szkody gospodarcze i sportowe dla klubu, dla zawodników, a także mogłoby zaszkodzić interesom reprezentacji Hiszpanii. Środek ten ma charakter tymczasowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania złożonego przez klub oraz zawodników" - informowało CSD w oświadczeniu.