Ogłaszają ws. Szczęsnego i ter Stegena przed finałem. "Flick potwierdził"

FC Barcelona ma przed sobą kilka bardzo wymagających spotkań. Pierwszym z nich będzie finał Pucharu Króla z Realem Madryt (26 kwietnia), na który znany jest już skład Katalończyków. To zainteresowało Włochów, czekających na półfinałowy dwumecz wicemistrzów Hiszpanii z Interem Mediolan (30 kwietnia i 6 maja) w Lidze Mistrzów.

Wojciech Szczęsny czy Marc-Andre ter Stegen? Włosi piszą o sytuacji w bramce FC Barcelony

Do kadry meczowej wrócił bowiem Marc-Andre ter Stegen, pauzujący od 22 września zeszłego roku. Kapitan na pewno chciałby odzyskać miejsce w podstawowym składzie, które obecnie zajmuje Wojciech Szczęsny. I to właśnie rywalizacja obu golkiperów przykuła uwagę portalu fcinter1908.it.

"Ter Stegen zagraża Szczęsnemu" - czytamy już w tytule artykułu. A dalej: "Barcelona ma dwa spotkania mogące znacząco zmienić sezon. W sobotę odbędzie się finał Pucharu Króla z Realem, a w środę pierwszy mecz z Interem. Zespół Flicka jest w pełni skupiony na El Clasico, ale na horyzoncie mogą pojawić się pewne wątpliwości co do składu, co może mieć wpływ na mecz z Interem".

Włosi chwalą Wojciecha Szczęsnego. "Znakomity sezon"

"Wszystkie oczy zwrócone są na bramkę, gdzie były piłkarz Juventusu rozgrywa znakomity sezon" - podkreślono. A jednocześnie "Hansi Flick potwierdził, że kapitan Barcelony jest 'gotowy' do powrotu i będziemy musieli poczekać, aby zobaczyć, jaką decyzję podejmie w sprawie roli bramkarza w kolejnych meczach".

Kto w tej sytuacji ma większe szanse na grę? Włosi pokusili się o werdykt co do nadchodzącego El Clasico. "O ile nie wydarzy się nic wielkiego, Szczęsny zagra na La Cartuja w Sewilli przeciwko Realowi" - oceniono. A w LM sprawa jest jeszcze bardziej klarowna, gdyż po kontuzji Niemca wyrejestrowano go i zastąpiono Polakiem. Aby ten pierwszy wrócił na listę, trzeba by wykreślić drugiego, na co się nie zanosi (choć roszady można dokonać do 24 godzin przed rozpoczęciem meczu).

Między dwoma spotkaniami z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów FC Barcelonę czeka ligowe starcie z Realem Valladolid (3 maja). A później znów zagra z Realem Madryt, tym razem w La Lidze (11 maja).