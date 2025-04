Maldini nie ma złudzeń. Wskazał, kto zasłużył na Złotą Piłkę. "Kompletny"

FC Barcelona od początku sezonu prezentuje się wyśmienicie. Trudno zaprzeczyć, że to zasługa Hansiego Flicka, który w ubiegłym roku zastąpił na stanowisku Xaviego. Nagle kluczowymi piłkarzami stali się m.in. Lamine Yamal, Raphinha czy Inigo Martinez, a formę z czasów gry dla Bayernu Monachium odzyskał Robert Lewandowski. Można powiedzieć, że obecnie wszyscy zawodnicy FCB walczą o Złotą Piłkę, choć wielu fanów oraz ekspertów uważa, że jeden z nich wyrasta na faworyta.

Paolo Maldini nie ma wątpliwości. To on powinien zdobyć Złotą Piłkę

FC Barcelona może nawet zakończyć sezon z dorobkiem czterech trofeów. Gdyby tak się stało, trudno nie odnieść wrażenia, że jeden z jej piłkarzy sięgnąłby wówczas po Złotą Piłkę, zwłaszcza że w tym roku nie odbędzie się żadna wielka impreza. Kto może ją zdobyć? - Myślę, że jeśli do końca sezonu osiągnę wszystkie cele, które zapisałem sobie w notesie, szansa na wygranie nagrody indywidualnej będzie bardzo wysoka - przekazał jakiś czas temu Raphinha.

Inne zdanie ma za to były legendarny obrońca, a obecnie ekspert telewizyjny Paolo Maldini. - Ludzie mówią o Raphinhi, to logiczne, mówią o Dembele, bo radzi sobie świetnie, tak samo z Lamine Yamalem - wymieniał. I nagle wskazał, kto został pominięty. - Nie rozumiem, dlaczego Pedri nie znalazł się na krótkiej liście nominowanych do Złotej Piłki. On musi zostać uwzględniony - wyjaśnił. 56-latek zaznacza, że wiele będzie zależało od sukcesów drużyny.

- Jeśli Barca wygra Ligę Mistrzów, Puchar Króla i ligę, dałbym Pedriemu duże szanse, nawet jeśli liczby Raphinhi są imponujące. Jak PSG wygra LM, to Dembele będzie głównym kandydatem - przekazał. Włoch nie wykluczył również scenariusza, że jeśli FC Barcelona wygra wszystko, to na podium może się znaleźć trzech jej zawodników (Yamal, Pedri, Raphinha). Wskazał również najważniejszego gracza katalońskiego klubu.

- Choć Lamine Yamal jest fenomenem i stwarza wielkie zagrożenie, stawiam na Pedriego, gdyż to on tworzy futbol - przekazał. - Dzięki niemu drużyna odzyskuje wiele piłek i może dominować. Ostatnio, w meczu z Mallorcą, odzyskał 18 piłek. Rekord w meczu ligowym! Bardzo niewiele się o nim mówi. Potrafi robić najdoskonalsze rzeczy w różnych dziedzinach. Jest wybitnym zawodnikiem, najbardziej kompletnym ze wszystkich - oznajmił dla katalońskiego "Sportu".

Na koniec wyjawił, że to właśnie FC Barcelona jest faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. - To zespół, który generuje wiele sytuacji. Trudno go zatrzymać. Jest jedna rzecz, którą Flick robi naprawdę dobrze: wywieranie dużej presji. (...) Czasami przypomina mi to, choć nie osiąga takiego poziomu, Barcelonę Guardioli, najlepszą drużynę piłkarską, jaką kiedykolwiek widziałem - podsumował.