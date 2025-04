Rybus już zaciera ręce. Oto co powiedział przed startem sezonu w Rosji

- Latem i zimą nie miałem żadnych konkretnych propozycji. Z czym to się wiąże? Prawdopodobnie wynika to z wieku. Poza tym ostatnio niewiele grałem z powodu kontuzji. Ale w tej chwili czuję się świetnie, jestem w dobrej formie - mówił kilka tygodni temu Maciej Rybus, który obecnie występuje w klubie FC 10 w rosyjskiej Lidze Mediów.

Tak Maciej Rybus widzi swój zespół w Lidze Mediów. "Jesteśmy dla siebie największym rywalem"

Tam 35-latek radzi sobie na tyle dobrze, że wymieniano go wśród najlepszych zawodników całych rozgrywek. - Rybus jest na najwyższym poziomie - mówił Andriej Makarow. A 66-krotny reprezentant Polski przemówił przed nowym sezonem.

- Szanse na mistrzostwo w IFL-6? Trudno powiedzieć w procentach. Prawdopodobnie po fazie grupowej będzie łatwiej to ocenić. Choć nie powinniśmy patrzeć na przeciwników, to my jesteśmy dla siebie największym rywalem - powiedział, cytowany przez portal sports.ru.

Maciej Rybus wskazał, co chce osiągnąć jego drużyna w Lidze Mediów

Przed pierwszym spotkaniem ligowym Rybus wskazał bardziej konkretny cel dla jego zespołu. - Musimy wyjść na boisko i nie ma znaczenia, z kim gramy, nie możemy się bać. Planujemy oczywiście awansować do play-offów, chcemy wygrać pierwszy mecz - wyjaśnił. I to ostatnie udało się osiągnąć, pokonując 3:2 FC DMedia.

Ostatnim profesjonalnym klubem Macieja Rybusa był Rubin Kazań, grał tam w sezonie 2023/24. W Rosji występował niemal nieprzerwanie od 2012 r. (sezon 2016/17 spędził w Olympique Lyon), w tym czasie był zawodnikiem: Spartaka Moskwa (2022/23), Lokomotiwu Moskwa (2017-2022) i Tereka Grozny (2012-2016). Łącznie dla rosyjskich klubów rozegrał 265 spotkań, strzelił 24 gole i zanotował 33 asysty.