Sam zaoferował się Barcelonie. To byłby transferowy hit

FC Barcelona dobrze radzi sobie w tym sezonie. Zdobyła już Superpuchar Hiszpanii i nadal pozostaje w grze o trzy inne trofea - La Liga, Ligę Mistrzów i Puchar Króla. I choć wydaje się, że ma optymalny, a kto wie, może i mistrzowski skład, to władze klubu zamierzają dokonać kilku wzmocnień już tego lata. W katalońskiej drużynie są przede wszystkim młodzi piłkarze, dlatego działaczom zależy na znalezieniu doświadczonych graczy. Na rynku pojawiła się jedna intratna opcja. Ba, zawodnik sam zaleca się do Barcelony.

Luis Diaz trafi do FC Barcelony? Dziennikarz ujawnia. Piłkarz sam polecił się klubowi z Katalonii

Jak donosi Jose Alvarez Haya z "El Chiringuito", do wicemistrzów Hiszpanii może dołączyć czołowy piłkarz Liverpoolu. Mowa o Luisie Diazie. Kolumbijczyk przebywa w Anglii już od stycznia 2022 roku. W tym sezonie wystąpił w 35 meczach, zdobywając 13 goli i trzy asysty. Jest nie tylko utalentowany, ale posiada też spore doświadczenie na najwyższym poziomie. Dlatego też sprowadzenie skrzydłowego mogłoby okazać się "strzałem w 10" dla Barcelony.

A na tym nie koniec. Dziennikarz przekazał, że Diaz jest chętny, by dołączyć do katalońskiego klubu. Miał nawet sam zaoferować usługi Barcelonie. Doszło już do kontaktu agentów piłkarza z Deco, którzy jasno przekazali wolę Kolumbijczyka. "Jest otwarty, by zmienić barwy już tego lata" - czytamy.

Pieniądze staną na przeszkodzie do transferu?

Problemem może okazać się jednak kontrakt Diaza z Liverpoolem. Ten obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, a pewne jest, że Anglicy nie będą chcieli go tanio sprzedać. Zdaniem Transfermarktu jego wartość oscyluje w granicach 85 mln euro.

O tym, że Diaz znalazł się na radarze Barcelony, pisało już wcześniej "Mundo Deportivo". Klub potrzebuje nowego lewoskrzydłowego i Kolumbijczyk rzekomo wyrósł na faworyta. Tak więc transfer do stolicy Katalonii jest możliwy.

Deco i spółka planują już transakcje, a piłkarze skupiają się na rywalizacji na boisku. Kolejny mecz rozegrają w sobotę 22 lutego. Wtedy to zmierzą się na wyjeździe z Las Palmas. Początek o godzinie 21:00. Teoretycznie faworytem będzie Barcelona, lider tabeli La Liga. Rywali, którzy zajmują 17. miejsce, skreślać jednak nie można. Już jesienią sprawili sensację - pokonali 2:1 drużynę Hansiego Flicka.