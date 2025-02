Cała Polska zrzuca się na tę patologię. Nitras powinien to ukrócić

Tuż po igrzyskach olimpijskich w Paryżu minister sportu Sławomir Nitras zrobił furorę swoim wpisem o kosztach przygotowań do tej imprezy. Okazało się, że jeden medal kosztował polskiego podatnika 47 mln złotych, bo w ciągu trzech lat od igrzysk w Tokio z budżetu państwa poszło na olimpijskie przygotowania 472 mln złotych.

Pieniądze z kieszeni podatników idą na zawodowy sport

Na tej fali minister jedzie do dziś i walczy o transparentność finansową polskich związków sportowych. Wprowadził m.in. zarządzenie, które zmierza właśnie ku temu - aby było wiadomo, na co idą pieniądze: czy na sportowców, czy na działaczy.

Nitras nie powinien się jednak zatrzymywać w połowie drogi. To, co idzie z budżetu centralnego na sport, to tylko część publicznych środków. Przecież więcej niż te 150-160 mln rocznie, o których pisał minister po igrzyskach, wydawanych jest na tzw. zawodowy sport z budżetów miast. Dziennik "Rzeczpospolita" podsumował dwa lata temu, że tylko w 2021 r. samorządy przeznaczyły na kluby piłkarskiej ekstraklasy 55 mln złotych, a na kluby I ligi - 57 mln. A przecież są jeszcze inne ligi piłkarskie oraz w innych sportach. W sumie rokrocznie zawodowy polski sport kosztuje lokalnych podatników na pewno ponad 250 mln.

Artur Brzozowski z wrocławskiego oddziału "Gazety Wyborczej" niedawno alarmował: "Zawodowe kluby sportowe z Wrocławia funkcjonują tylko dzięki milionom z konkursów od miasta". Najwięcej dostaje piłkarski Śląsk - 20 mln niemal rok w rok. Niespełna dwa miesiące temu z gigantycznej pomocy miasta skorzystał też Piast Gliwice - otrzymał 14 mln złotych pożyczki, by dostać licencję na grę w ekstraklasie. Tu warto dodać, że klub miał już 33 mln złotych długu. I właśnie potrzeba notorycznej pomocy, jakiej miasta muszą udzielać swoim klubom, i długi, to najlepszy dowód, jak bardzo źle zarządzane są te drużyny.

Kluby utrzymywane przez samorządy są przyczyną patologii

O patologiach, których przyczyną są w polskiej piłce, tzw. miejskie kluby pisałem niespełna trzy tygodnie temu. Przypomnę tylko, że szefowie tych klubów często niespecjalnie liczą się z groszem, bo mają świadomość, że prędzej czy później samorząd nie będzie miał wyboru i będzie musiał pokryć stratę w obawie przed bankructwem. W tych klubach procent wydatków na pensje zawodników jest zazwyczaj największy w lidze. W dodatku samorządowe kluby odstraszają prywatnych inwestorów, którym trudno z nimi konkurować o zawodników.

I tu widzę rolę ministra Nitrasa, zwłaszcza że mógłby tu się łatwo wpisać w tzw. patriotyzm gospodarczy lansowany przez kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta, Rafała Trzaskowskiego. Skoro już samorządy chcą rokrocznie wykładać ogromne pieniądze na zawodowe kluby piłkarskie, bo czują, że to jest ich misja, to niech to robią, ale tak, by ich pieniądze nie szły na pozyskiwanie Słowaków, Chorwatów, Serbów, Czechów czy innych Hiszpanów. Skoro to ma być misja, to niech służą szkoleniu polskich zawodników i rozwijaniu rodzimych talentów. Nie powinno być tak, że polski podatnik płaci za to, by jakiś ponad 30-letni Słowak dorabiał sobie w Polsce przed emeryturą.

Spójrzmy na ostatnią kolejkę ekstraklasy. Utrzymywany przy życiu przez pieniądze lokalnych podatników Śląsk Wrocław wystawił do gry jedenastkę, w której było pięciu Polaków. Utrzymywany z kasy miasta Górnik Zabrze też. Piast Gliwice, na który samorządowcy wydali już z górą 100 mln, nie licząc stadionu, wpuścił do gry sześciu zawodników z Polski. Natomiast grający przeciwko Piastowi GKS Katowice wystawił tylko dwóch obcokrajowców, a to też klub miejski. Biedna i dotowana z miasta Puszcza Niepołomice była w Warszawie w meczu z Legią bardziej międzynarodowa: trzech obcokrajowców zagrało w pierwszym składzie, a czterech weszło na zmiany.

Na tym właśnie polega patriotyzm gospodarczy

Oczywiście zaraz pojawią się argumenty, że łatwiej i taniej zatrudnić leciwego obcokrajowca na krótko niż szkolić młodego polskiego zawodnika, co do którego nie będzie pewności, co z niego w końcu wyrośnie. Ale tu nie chodzi o to, żeby było taniej, ale żeby pieniądze polskich podatników przynosiły wartość dodaną. Przecież najtaniej byłoby w ogóle zrezygnować ze szkolenia. I już to w Polsce przerabialiśmy. Dopiero wpisanie szkolenia do wymogów licencyjnych zmusiło kluby, by się poważnie tym zajęły.

To zupełnie jak z importem ukraińskiej żywności. Co z tego, że jest tańsza, skoro jej nieograniczony import może doprowadzić do bankructwa całego sektora rolniczego w Polsce?

Poza tym samorządowe kluby i tak marnują pieniądze w sposób wręcz karygodny, więc lepiej, żeby przepuszczały je na rodzime talenty niż na obce. Wtedy jest szansa, że te pieniądze zostaną w polskiej gospodarce, a nie będą zasilały rynek nieruchomości w Bratysławie czy Zagrzebiu. I na tym też polega patriotyzm gospodarczy ważny dla Trzaskowskiego.

Przy tym uwypuklę jeszcze raz, że chodzi tylko i wyłącznie o te kluby, które żyją dzięki samorządom i pieniądzom ze spółek skarbu państwa. Skoro już korzystają z takiej pomocy, to już nie są to firmy, które powinny skupić się wyłącznie na wyniku sportowym.

Ale tak naprawdę ta propozycja powyżej jest z gatunku tych nierealnych. Nie wierzę, że ktokolwiek z rządzących polskim sportem będzie chciał z procederem utrzymywania zawodowych klubów przez samorządy zawalczyć. Nawet jeśli bizancjum w PKOl przy skali marnotrawstwa publicznych środków w tych klubach to jest mały pikuś.