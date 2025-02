Tak wygląda klasyfikacja "Złotego Buta" po tym, co zrobił Lewandowski!

Robert Lewandowski pozostaje zabójczo skuteczny. W poniedziałek trafił już w czwartym ligowym meczu z rzędu. Przeciwko Rayo Vallecano w 28. minucie wykorzystał dość kontrowersyjny rzut karny za faul na Inigo Martinezie. Bez względu na okoliczności była to już 20. bramka kapitana reprezentacji Polski w rozgrywkach LaLiga. Dzięki niej umocnił się na prowadzeniu w wyścigu po trofeum Pichichi. Nie odpuszcza także walki o Złotego Buta.

Lewandowski "szturmem wraca na podium". Gol z Rayo przesądził

Jak podało "Mundo Deportivo", Lewandowski "szturmem wraca na podium i potwierdza, że jest jednym z najlepszych strzelców na kontynencie". Polak, który na początku sezonu był nawet liderem tej klasyfikacji, na początku lutego stracił miejsce w czołowej trójce. Wszystko przez rewelacyjny występ Mateo Reteguiego w spotkaniu Atalanty Bergamo z Hellasem Werona (5:0). Reprezentant Włoch strzelił wówczas cztery gole i wyprzedził Lewandowskiego. Teraz ten odrobił straty i obaj ex aequo zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 20 bramek.

Przed nimi w klasyfikacji "Złotego Buta" są jedynie dwaj napastnicy - liderujący Mohamed Salah oraz drugi Harry Kane. Do pierwszego z nich Lewandowski traci trzy, a do drugiego - jednego gola. Pod uwagę w tym zestawieniu brane są tylko trafienia w meczach ligowych. Gdyby doliczyć do nich dorobek z europejskich i krajowych pucharów, Polak byłby na prowadzeniu.

Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta. Lewandowski blisko najlepszych

Lewandowski musi jednak uważać na grupę pościgową. Piąty na tej liście Erling Haaland ma zaledwie jedną bramkę straty, a kolejni - Omar Marmousch i Chris Wood - dwie. Trzy gole traci zaś jego największy konkurent w rywalizacji o koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej - Kylian Mbappe.

Klasyfikacja "Złotego Buta" [stan na 18 lutego]:

1. Mohamed Salah (Liverpool) - 23 gole

2. Harry Kane (Bayern Monachium) - 21 goli

3. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 20 goli

3. Mateo Retegui (Atalanta Bergamo) - 20 goli

5. Erling Haaland (Manchester City) - 19 goli

6. Omar Marmousch (Eintracht Frankfurt / Manchester City) - 18 goli

6. Chris Wood (Nottingham Forest) - 18 goli

8. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 17 goli

8. Alexander Isak (Newcastle United) - 17 goli

Robert Lewandowski statuetkę Złotego Buta zdobywał do tej pory dwa razy - w 2021 i 2022 r. Wówczas reprezentował barwy Bayernu Monachium.