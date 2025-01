Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego?

O tym że Robert Lewandowski może odejść z Barcelony hiszpańskie media piszą przede wszystkim, gdy napastnikowi nie idzie. W tym sezonie kapitan Biało-Czerwonych należy wprawdzie do czołówki europejskich napastników - strzelił już 25 goli we wszystkich rozgrywkach - ale od listopada wpadł w dołek formy i zdobył tylko 4 bramki.

Biorąc pod uwagę, że Barcelona nie ma obecnie godnego zmiennika dla Lewandowskiego, to każda taka sytuacja prowokuje dyskusje: "Czy to już?". Teraz o możliwym odejściu polskiego napastnika pisze kataloński "El Nacional". "Czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie może zbliżać się do końca. Choć jego statystyki strzeleckie wciąż robią wrażenie, z występami, dzięki którym jest najlepszym strzelcem La Liga, to powoli widać wpływ wieku" - czytamy.

"To nie pozostało niezauważone przez sztab oraz zarząd, który szuka alternatyw" - dodano.

A co z Robertem Lewandowskim? Zaliczyłby miękkie lądowanie, bo kluby takie jak Al-Nassr i Al-Hilal już wcześniej wyrażały nim zainteresowanie. "Na stole pojawiły się kuszące propozycje dla polskiego napastnika, które zakładają wieloletnią umowę z kwotą, która tak naprawdę podwoiłaby jego zarobki z Barcelony. W dodatku w kontrakcie znalazłyby się bonusy i dodatki za promocję i marketing" - pisze "El Nacional".

"Lewandowski poważnie to rozważa" - uważa dziennikarz. I choć w samej Barcelonie nie ma jeszcze jasności, co do dalszej przyszłości Polaka, to klub szuka na rynku jego ewentualnych następców. "Wśród faworytów są Erling Haaland, wielkie marzenie kibiców, oraz bardziej dostępne alternatywy jak Viktor Gyoekeres czy Alexander Isak" - dodaje. "Obecnie decyzja należy do Lewandowskiego, który musi rozważyć, czy wciąż chce przewodzić atakowi Barcelony, czy chce zdecydować się na nową przygodę daleko od Europy" - kończy "El Nacional".

Obecnie Lewandowski jest kluczowym zawodnikiem w zespole Hansiego Flicka. Trudno jest sobie wyobrazić atak Barcelony bez polskiego napastnika. Teraz klub szykuje się do finału Superpucharu Hiszpanii. Barcelona zagra z Realem Madryt w niedzielę 12 stycznia o 20:00. Według hiszpańskich mediów w tym meczu kolejny raz szansę w bramce dostanie Wojciech Szczęsny. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.