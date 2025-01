Zalewski może mieć nowego kolegę w Romie. To 20-letni Polak

Na początku obecnego sezonu w AS Romie działy się naprawdę dziwne rzeczy. Niespodziewanie ze stanowiska trenera zwolniony został Daniele De Rossi. Oprócz tego w klubie panował wielki chaos, szczególnie w gabinetach. Zatrudniono Ivana Juricia, którego wyrzucono z pracy po niecałych dwóch miesiącach. W tle cały czas ważyły się losy Nicoli Zalewskiego. Polak odmówił transferu do Galatasaray, co rozwścieczyło rzymskich działaczy. Został nawet odsunięty od pierwszej drużyny. Jednocześnie wyniki sportowe także pozostawiały wiele do życzenia.

Roma sięgnie po Polaka? To piłkarz Jagiellonii Białystok

Zdecydowanie więcej spokoju w Romie wprowadził Claudio Ranieri, który w połowie listopada zajął miejsce Juricia. Pod jego wodzą zespół do tej pory rozegrał łącznie dziesięć spotkań, notując pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Niestety od końcówki grudnia trener przestał stawiać na Zalewskiego. Nasz wahadłowy trzy ostatnie mecze przesiedział na ławce rezerwowych.

Niewykluczone jednak, że niebawem w Romie będziemy oglądać kolejnego Polaka! Ostatnio Il Messaggero przekazało, że ekipa ze stolicy Włoch poszukuje rezerwowego bramkarza. Obecnie pierwszym golkiperem jest 25-letni Mile Svilar, który broni niemal wszystko. Klub działa nad przedłużeniem kontraktu Serba, który wygasa 30 czerwca 2027 roku. Być może któryś z gigantów w najbliższej przyszłości skusi go olbrzymimi pieniędzmi. Dlatego też Roma potrzebuje innego młodego, perspektywicznego bramkarza.

Pozostałymi golkiperami w drużynie są 18-letni Renato Marin z umową do końca czerwca tego roku oraz 32-letni Mathew Ryan, były kolega Kamila Grabary z Kopenhagi. To jednak wciąż mało. Roma przegląda rynek bramkarzy i znalazła na nim... Sławomira Abramowicza! Od 2021 roku jest on zawodnikiem Jagiellonii Białystok, z którą sięgnął po mistrzostwo Polski. Obecnie ma zaledwie 20 lat. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku, a wartość oscyluje w granicach miliona euro.

"To wschodzący talent polskiej ligi, znany ze swojego refleksu i umiejętności gry nogami" - napisali dziennikarze Il Messaggero o Abramowiczu. Innym kandydatem na bramkarza Romy jest Pierluigi Gollini. 29-letni Włoch to zawodnik Atalanty Bergamo, który od wielu lat błąka się po wypożyczeniach. Obecnie przebywa w Genui. Jego wartość jest wyceniania na dwa i pół miliona euro. "To dwa główne nazwiska na liście" - podsumowano. Po 19. kolejkach AS Roma zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli z 23 punktami na koncie.