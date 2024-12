Dla Lewandowskiego to brzmi jak wyrok. "Początek końca"

Wydawało się, że wygrane pod koniec października 4:0 El Clasico będzie stemplem Barcelony na dominacji w tym sezonie ligowym. Stało się jednak inaczej. Katalończycy od listopada kompletnie zagubili formę, zdobywając ledwie 5 pkt na 21 możliwych w następnych siedmiu meczach. Razem z całym zespołem olbrzymi zjazd dyspozycji zaliczył także Robert Lewandowski.

Gromy na Lewandowskiego. Kryzys, kryzys, kryzys

Do triumfu nad Realem Polak strzelał jak na zawołanie. Zresztą w samym El Clasico też ustrzelił dublet. Miał wówczas aż 14 goli w jedenastu ligowych meczach. Jednak od tamtej pory do siatki trafiał zaledwie dwukrotnie, marnując jednocześnie sporo okazji. Zwłaszcza przeciwko Leganes (0:1) i Atletico Madryt (1:2). Te dwie porażki finalnie zrzuciły Barcelonę z pozycji lidera tabeli (na rzecz Atletico). Na Lewandowskiego posypały się gromy.

Polakowi szpilki wbijały już m.in. katalońskie "Mundo Deportivo" czy ESPN. Tymczasem kibice Barcelony w jednej z ankiet stwierdzili, że pozycja napastnika pilnie wymaga wzmocnienia. Przebierać w słowach nie zamierzali także dziennikarze dziennika "Marca". Na amerykańskiej wersji ich strony internetowej pojawił się artykuł najeżony wręcz bardzo brutalnymi dla Lewandowskiego statystykami. Już w tytule widnieje pytanie "Czy to początek końca?".

Gorsza skuteczność, gorsze pojedynki, gorsze... praktycznie wszystko

Nasz reprezentant nie tylko przestał trafiać do siatki, ale i jego ogólny wpływ na grę Barcelony oraz zagrożenia ofensywne znacznie zmalał. - W pierwszych jedenastu meczach Lewandowski oddawał średnio 2,09 celnego strzału na mecz, a w ostatnich sześciu 0,85. Barcelona strzelała wcześniej 3,37 gola na mecz, a ostatnio tylko 1,75. Co więcej, na początku sezonu Lewandowski był zaangażowany w ponad 37 proc. wszystkich goli Barcelony. Poprzednie sześć spotkań to już zaledwie 14,28 proc. - czytamy.

Na tym jednak niekorzystne liczby się nie kończą. Polak znacznie częściej traci piłkę i wygrywa mniej pojedynków. - Na początku sezonu Lewandowski notował 7,9 straty na mecz. Teraz niemal równo 10. Jeżeli chodzi o pojedynki w ofensywie, jego skuteczność spadła z 43,58 proc. wygranych, do tylko 26,05 proc. wygranych - pisze "Marca".

Sorloth i Mbappe już dyszą w kark

Dziennik podkreślił także, że do Lewandowskiego niebezpiecznie zbliżają się konkurenci, którzy ostatnio dają swym zespołom znacznie więcej. - "Lewy" staje się problemem dla swojej drużyny, w przeciwieństwie do swoich głównych rywali Realu Madryt i Atletico Madryt, których napastnicy poprawiają swoją skuteczność. W Realu Madryt Kylian Mbappé, strzela co 115 minut, mając 10 bramek w 1376 minut gry, podczas gdy Alexander Sørloth z Atlético ma 8 goli w 778 minut (bramka co 78 minut) - piszą Hiszpanie.