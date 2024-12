Natychmiastowa reakcja ws. Czerczesowa. Jest oficjalny komunikat

- W Kazachstanie nie są zadowoleni ze Stanisława Czerczesowa, jego wyników, a w Rosji wszyscy się z niego śmieją, wystarczy zapytać kogokolwiek. Jestem zmęczony negatywnym mówieniem o Czerczesowie, chcę czegoś dobrego, ale on nie daje powodu. Wszyscy mówią, że jest świetnym trenerem, ale nigdy nie ma od niego żadnych pozytywów - mówił były reprezentant Kazachstanu Aleksiej Popow o dawnym trenerze Legii Warszawa i selekcjonerze reprezentacji Rosji, który znalazł się w trudnej sytuacji.

Stanisław Czerczesow nagrabił sobie w Kazachstanie? Jest komunikat federacji

Po kompromitacji w Lidze Narodów (sześć meczów, jeden punkt i bilans bramkowy 0-15) 61-latek przez wielu został skreślony. "Czerczesow złoży rezygnację na ręce nowego prezesa (Marata Omarowa, który w piątek 20 grudnia zastąpił Adileta Barmenkułowa - red.). W jego miejsce do wyboru jest dwóch kazachskich i dwóch europejskich trenerów. Teraz prawnicy zastanawiają się, jak rozwiązać umowę - poinformował kazachski komentator Jermuhamed Maule na Telegramie, a potwierdzały to inne media. Teraz wszystko jest już jasne.

We wtorek stosowny komunikat wydała kazachska federacja (KFF). "Informacje o odejściu selekcjonera Kazachstanu Stanisława Czerczesowa nie mają pokrycia w rzeczywistości. Stanisław Czerczesow pozostaje głównym trenerem reprezentacji narodowej i ma ważny kontrakt" - ogłoszono.

"KFF apeluje, aby ufać wyłącznie oficjalnym źródłom i śledzić wszelkie informacje pojawiające się na stronie internetowej federacji, a także na naszych kanałach w mediach społecznościowych" - doprecyzowano. Jednak niektóre media przekazywały, że 61-latek nic nie wie o rzekomej dymisji. A nie bez znaczenia jest zapewne też to, iż zerwanie umowy przez KFF wiązałoby się z odszkodowaniem dla Rosjanina w wysokości miliona euro.

Stanisław Czerczesow utrzymuje posadę w Kazachstanie. Poprawa wyników to obowiązek

Na razie Czerczesow nie musi obawiać się o posadę, choć może jest to tylko zasłona dymna? To okaże się za jakiś czas, lecz na razie wyniki go nie bronią. Mecze w Lidze Narodów były jego pierwszymi w roli selekcjonera Kazachów, a poprawa będzie konieczna na zbliżające się eliminacje mistrzostw świata 2026. W nich reprezentacja Kazachstanu zagra w grupie J z Belgą, Walią, Macedonią Północną i Liechtensteinem.