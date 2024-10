Zrobił to! Majchrzak triumfuje w Alicante! Wielki awans w rankingu ATP

W drodze do finału Majchrzak pokonał Miliego Poljicaka (6:4, 7:6), Jiriego Vesely'ego (7:6, 6:7, 7:5), Duje Ajdukovicia (4:6, 6:3, 6:2) oraz już wspomnianego Landalucę. Dziś jego rywalem był Nicolas Moreno De Alborana, czyli 144. zawodnik rankingu ATP. Polak jest odrobinę gorszy, zajmuje 146. miejsce.

Majchrzak wygrywa Challengera ATP. Mecz rozstrzygnięty w dwóch setach

Polski tenisista walczy o powrót do czołowej setki rankingu. Przypomnijmy, że stracił je po tym jak został zdyskwalifikowany za doping. Majchrzak został zmuszony do odbycia 13-miesięcznej przerwy, przez co teraz musi odbudować swoją pozycję w klasyfikacji ATP. To może zrobić jedynie przez dobrą grę w turniejach. Dlatego dzisiejszy występ w finale Challengera w Alicante był tak ważny.

Polak już pierwszego gema wygrał bez straty żadnego punktu. Początek meczu był jednak wyrównany. Majchrzak zyskał przewagę dopiero w końcówce seta. Najpierw wyszedł na prowadzenie 5:4, a następnie przełamał swojego rywala, choć ten prowadził już 40:30.

W drugim secie Majchrzak od początku był zdecydowanie lepszy od Nicolasa Moreno De Alborana. Tenisiści wymienili się na początku gemami, ale potem wygrywał już tylko Polak. Jego przeciwnik obudził się dopiero przy wyniku 1:4. Wygrał wtedy swój serwis. W kolejnym gemie mocno nastraszył reprezentanta Polski. Amerykanin nie wykorzystał aż trzech break-pointów. Polak skorzystał z tej nieskuteczności i w końcu wygrał gema. Zwycięstwo było już formalnością. Mecz skończył się wynikiem 6:2

Taki wynik oznacza, że Kamila Majchrzaka czeka duży awans w najbliższym rankingu ATP. Najprawdopodobniej znajdzie się w okolicach 115. miejsca. Powrót do czołowej setki jeszcze trochę potrwa, ale Polak jest coraz bliżej tego celu. Jego najlepszym wynikiem w karierze jest 75. miejsce z 2022 roku.

Dla Kamila Majchrzaka to szósty wygrany turniej w tym roku. W styczniu i w lutym dwukrotnie wygrał rozgrywki w Tunezji, a w marcu dołożył do tego zwycięstwo w Challengerze w Kigali. Miesiąc później odniósł jeszcze sukces w turnieju ITF w Szarm el-Szejk. W czerwcu wygrał Slovak Open. Dzięki kolejnym zwycięstwom polskiego tenisisty rosną jego szanse na główną drabinkę styczniowego Australian Open.