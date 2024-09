Flick wypalił o Lewandowskim. Czegoś takiego Polak dawno nie słyszał

Robert Lewandowski za kadencji Hansiego Flicka poczyna sobie zdecydowanie lepiej w ataku FC Barcelony niż chociażby w zeszłym sezonie. W niedzielę strzelił dwa gole w starciu z Villarrealem, a w środę dołożył trafienie przeciwko Getafe. Dzięki niemu wicemistrzowie Hiszpanii pokonali u siebie zespół spod Madrytu 1:0 i nadal mają komplet zwycięstw. Nic więc dziwnego, że trener był bardzo zadowolony z naszego napastnika.

Słowa Flicka idą w świat. "Lewandowski jest najlepszą dziewiątką..."

Podczas konferencji prasowej po meczu jeden z dziennikarzy zauważył, że Lewandowski od czasu objęcia stanowiska przez Flicka bardziej skupia się na trzymaniu pozycji w ataku. Dzięki temu piłkarze Barcelony częściej szukają go w polu karnym i ten ma więcej okazji, by popisać się wykończeniem. Szkoleniowiec słowa te skomentował w wymowny sposób.

- Dla mnie Lewandowski jest najlepszą dziewiątką z ostatnich 10 lat, a jego pracą jest gra przed bramką. W tej okolicy radzi sobie bardzo dobrze. Otaczamy go zawodnikami, którzy mogą mu pomóc. Jego strzał był bardzo dobry - stwierdził, cytowany przez dziennik "Marca".

Współpraca Lewandowskiego z Flickiem dobrze układała się już w Bayernie Monachium. Wówczas pomysł Niemca na wykorzystanie polskiego napastnika był podobny. Lewandowski był wtedy w stanie pobić słynny rekord Gerda Muellera i w sezonie 2020/21 w rozgrywkach Bundesligi i zdobył aż 41 bramek.

Barcelona wciąż niepokonana w lidze. Flick komentuje. "Dobry punkt wyjścia"

Flick za mecz z Getafe pochwalił także cały zespół. - W pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę i graliśmy z mnóstwem podań. Jestem bardzo szczęśliwy. Triumf był możliwy dzięki drużynie. Musimy utrzymać wysoką wydajność - apelował. Docenił też siłę rywala. - Są bardzo dobrzy w obronie, bardzo zwarci i nie jest łatwo przedrzeć się przy nich w pole karne. Czasami brakowało nam prędkości, ale w końcu zdobyliśmy bramkę, której potrzebowaliśmy, by dopisać trzy punkty - przyznał.

FC Barcelona w tym sezonie ligowym odnosi same zwycięstwa. Flick nie chce jednak, by drużyna spoczęła na laurach. - Seria siedmiu zwycięstw jest dla nas idealna, ale musimy zrobić kilka rzeczy lepiej. Mieliśmy dziś bardzo dobrą mentalność. Dla mnie to dobry punkt wyjścia do poprawy - podsumował.