To lada dzień stanie się już faktem. Według doniesień medialnych Wojciech Szczęsny zostanie zawodnikiem FC Barcelony i tym samym wróci z krótkiej emerytury sportowej. Będzie drugim Polakiem w historii klubu. Dołączy do Roberta Lewandowskiego. Według informacji przekazanych przez Meczyki.pl Szczęsny już planuje ważne spotkanie w stolicy Katalonii. To będzie piękny gest.

screen YT/Łączy nas piłka