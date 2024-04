Przesądzone. Legenda Bayernu odchodzi z klubu. Dwaj giganci stoczą bój

Joshua Kimmich to prawdziwa legenda Bayernu Monachium. Trafił do bawarskiego klubu w 2015 roku i rozegrał dotychczas 385 spotkań w zespole. 29-latek zdobył 42 bramki i zanotował 103 asysty w monachijskim klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki jest nakręcony. Będzie chciał sam wygrać mecz

Joshua Kimmich trafi do Hiszpanii? Media nie mają wątpliwości - dwaj giganci w grze

W ostatnim czasie w mediach zrobiło się coraz głośniej na temat ewentualnego transferu Kimmicha do FC Barcelony. Pomocnik ma być priorytetem katalońskiego klubu. Według doniesień mediów zawodnikiem interesuje się też Real Madryt. Niemal na pewno zagra więc niebawem w Hiszpanii.

Sam zawodnik w rozmowie z dziennikiem "AS" skomentował doniesienia na temat swojej przyszłości. - Oczywiście chcę o tym porozmawiać z Bayernem. Kiedy już to uczynię, nie będę latał po mediach, aby wszystko wygadać. Oczywiście to dwa wielkie kluby z wielką historią. Jestem po prostu skoncentrowany na dwóch naprawdę ważnych spotkaniach z Realem Madryt w Lidze Mistrzów - skomentował.

Gdyby Kimmich zdecydował się na przejście do Barcelony, byłby to ciekawy ruch. Pomocnik zna się bardzo dobrze z Robertem Lewandowskim. Grali razem w latach 2015-2022 w Bayernie Monachium i rozumieli się na boisku niemalże bez słów. Ich współpraca mógłby sprawdzić się także na hiszpańskich boiskach.

Kontrakt Joshuy Kimmicha z Bawarczykami obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. To oznacza, że lato będzie ostatnią okazją na sprzedanie piłkarza za duże pieniądze. Zimą będzie mógł podpisać umowę z dowolnym klubem za darmo. W trwającym sezonie Kimmich rozegrał 37 spotkań - z czego 25 w Bundeslidze.