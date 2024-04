Wielka rewolucja w klubie ekstraklasy? Trener i dyrektor sportowy na wylocie

Radomiak Radom przechodzi kryzys w ostatnich tygodniach. Wygrał tylko jedno z ostatnich sześciu z spotkań, z czego trzy poprzednie mecze przegrał. Przez to jest wciąż uwikłany w walkę o utrzymanie. Władze klubu chcą uratować ten sezon i pozostać w polskiej elicie. Doszło do spotkania zarządu z trenerem. Ostatnie wyniki sprawiły, że posada Macieja Kędziorka nie jest już taka pewna. Według najnowszych wieści nie tylko on może stracić pracę.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl