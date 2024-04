Przyszłość Salaha wyjaśniona?! Najnowsze informacje zadziwiają

W poniedziałek angielski dziennikarz David Ornstein informował na łamach "The Athletic", że Mohamed Salah zostanie w Liverpoolu co najmniej jeszcze jeden sezon. Jego kontrakt z "The Reds" wygasa 30 czerwca 2025 r. "Nie dał żadnych oznak chęci odejścia" - oznajmił Ornstein.

Nowe informacje ws. przyszłości Salaha

Mohamed Salah jest jednym z liderów Liverpoolu za kadencji Juergena Kloppa. Trudno wyobrazić sobie skład "The Reds" bez Egipcjanina. Ale od jakiegoś czasu mówi się o tym, że skrzydłowy może opuścić Anfield. Już rok temu bardzo mocno zabiegali o niego Saudyjczycy, ale Salah odrzucił propozycję od Al-Ittihad. Także Liverpool nie chciał przyjąć oferty opiewającej na kwotę aż 100 mln euro.

W lutym temat wrócił na tapet po tym, jak były gwiazdor kadry Egiptu Mido ujawnił, że Salah jest dogadany z Saudyjczykami, ale żadna ze stron tego nie potwierdziła.

W ostatnich tygodniach Salah obniżył loty, strzelił tylko dwa gole w ośmiu meczach ligowych. Z tego względu pojawiły się dyskusje, że należy go latem sprzedać. Zwolenników sprzedaży Egpicjanina przybyło po jego kłótni z Juergenem Kloppem przy linii bocznej przy okazji meczu z West Hamem United (2:2).

Sam Salah wyraził jednak chęć pozostanie w klubie przynajmniej jeszcze jeden sezon. Według Davida Ornsteina Saudyjczycy także znają stanowisko Egipcjanina i będą musieli jeszcze poczekać na jego przyjście.

Najnowsze wieści rzucają nowe światło na przyszłość Salaha, bo niewykluczone, że zostanie na Anfield na dłużej. Władze Liverpoolu mają wyrażać wolę przedłużenia umowy z Egipcjaninem. Według "The Times" dyrektor sportowy "The Reds" Richard Hughes będzie chciał usiąść do rozmów z piłkarzem nt. nowego kontraktu, ale ma zamiar to zrobić dopiero po zakończeniu tego sezonu.

W tym sezonie Mohamed Salah zagrał w 41 meczach dla Liverpoolu, strzelił 24 gole i zanotował 13 asyst. Transfermarkt wycenia Egipcjanina na 65 mln euro.