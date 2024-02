W Hiszpanii aż huczy od plotek. Agenci trenera przylecieli do Barcelony

Trwający sezon jest dla Barcelony wielkim rozczarowaniem. Szanse na obronę tytułu mistrzowskiego są iluzoryczne. Katalończycy walczą w La Liga, by utrzymać miejsce gwarantujące start w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Doszedł też problem z wyborem nowego trenera, który będzie odpowiadać za wyniki Barcelony po odejściu Xaviego.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

To będzie nowy trener Barcelony? Zna piłkarzy

Nowe informacje w sprawie potencjalnego następcy Xaviego przekuje "Jijantes", cytowane przez kataloński "Sport". W środę na lotnisku El Prat wylądowali Edoardo Crnjar i Edmundo Kabchi. To agenci Ronalda Araujo, którego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku, ale w styczniu głośno było o zainteresowaniu Urugwajczykiem ze strony Bayernu Monachium.

Ci sami agenci są jednak też przedstawicielami Roberto De Zerbiego, trerona Brighton. Od razu pojawiają się zatem spekulacje, że Włoch może zostać nowym trenerem Barcelony. "To jedno z nazwisk, o których krąży wiele plotek" - pisze "Sport".

44-letni Włoch to jedno z najbardziej atrakcyjnych nazwisk na trenerskim rynku w ostatnich miesiącach. Od września 2022 roku prowadzi Brighton, które pod jego wodzą prezentuje ofensywny i efektowny futbol. De Zerbi wprowadził klub z The Amex Stadium do europejskich pucharów i wiosną będzie rywalizować w Lidze Europy.

Pod jego wodzą zespół zajmuje obecnie 9. miejsce w Premier League. Do czwartego Tottenhamu traci 12 punktów. W lidze hiszpańskiej Barcelona jest na trzeciej pozycji. Po remisie z Granadą do liderującego Realu traci już 10 punktów. Kolejny mecz Katalończycy rozegrają 17 lutego. Na Balaidos zagrają z Celtą Vigo.