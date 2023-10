Były kapitan kadry skrytykował decyzję Probierza. I daje przykład Paulo Sousy

W październiku reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 oraz zremisowała 1:1 z Mołdawią w meczach eliminacji do mistrzostw Europy. Michał Probierz zdecydował, że na te spotkania nie powoła Jana Bednarka, który do tej pory był jednym z liderów defensywy. Tę decyzję selekcjonera w rozmowie z TVP Sport ocenił Jacek Bąk. - Błędem by było, gdyby w przyszłości nie zagrał już w kadrze - powiedział o obrońcy Southampton.

