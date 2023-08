Media: PSG wykiwało Barcelonę ws. Dembele. Zadecydował jeden szczegół w kontrakcie

Ousmane Dembele odejdzie z FC Barcelony do PSG. Wielki transfer wydaje się już niemal nieuchronny. Dziennikarze są zgodni, że do końca tego tygodnia piłkarz uda się do Paryża. Wątpliwości budzi jedynie to, jak PSG udało się to osiągnąć.

Ousmane Dembele już prawie w PSG. Francuzi zdążyli?

Zdaniem "L'Equipe" mistrzowie Francji zdążyli aktywować mechanizm klauzuli odstępnego. Zgodnie z kontraktem do końca lipca tego roku Dembele można było wykupić za 50 mln euro, ale od 1 sierpnia kwota odstępnego miała wzrosnąć do 100 mln. Według dziennika działacze PSG w ostatniej chwili w poniedziałek zgłosili się po zawodnika i teraz mają pięć dni na załatwienie wszelkich formalności i wypłacenie należnej sumy. Sam piłkarz również miał przystać na oferowane warunki i jest gotowy podpisać kontrakt.

"L'Equipe" zaznacza również, że PSG prowadzi także zaawansowane rozmowy z FC Barceloną w celu osiągnięcia porozumienia poza ramami klauzuli odejścia. Wiązałoby się to z koniecznością wypłacenia większej kwoty, ale też dałoby możliwość rozłożenia płatności w czasie czy wprowadzenia dodatkowych bonusów.

Zdecydowała "prywatna" klauzula. Romano potwierdza transfer Dembele, ale podaje inną wersję

Innego zdania jest jednak Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz twierdzi, że PSG nie skorzystało z klauzuli odejścia i kwota odstępnego wynosi 100 mln euro. Znalazło za to inne rozwiązanie. Wysyłając pismo do FC Barcelony, uruchomiło "prywatną" klauzulę, która pozwala Dembele wykupić się samemu za 50 mln euro. W sumie i tak wychodzi na to samo i wcale nie skraca procedury. Romano podaje, że Dembele ma pojawić się na Parc des Princes do końca tygodnia. Nie wspomina jednak o dalszych negocjacjach między klubami.

Ousmane Dembele w FC Barcelonie jest od 2017 r. Dołączył do niej za 135 mln euro z Borussii Dortmund. W sumie rozegrał dla niej 185 spotkań, strzelił 40 goli i miał 43 asysty. Obecnie przebywa na przedsezonowym tournee w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobył bramkę w wygranym 3:0 meczu z Realem Madryt.