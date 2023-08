Złe wieści dla kibiców. Co z Lewandowskim? Media: Xavi podjął decyzję

FC Barcelona kończy przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych. W środę 2 sierpnia o 5:00 czasu polskiego Katalończycy zmierzą się z AC Milanem w ostatnim meczu towarzyskim za oceanem. W USA zespół Xaviego rozegrał dwa mecze - najpierw Barcelona przegrała 3:5 z Arsenalem, a potem wygrała 3:0 z Realem Madryt.

FC Barcelona zagra z AC Milanem. Robert Lewandowski nie zagra?

Według hiszpańskich mediów Xavi w ostatnim meczu da szanse kilku zawodnikom, którzy we wcześniejszych spotkaniach grali mniej. Co to oznacza dla Roberta Lewandowskiego? Jak przewiduje dziennik "Sport", Polak ma zacząć mecz na ławce rezerwowych. W linii ataku mają pojawić się Ferran Torres, Raphinha oraz Ansu Fati.

W meczu nie wystąpi także Ousmane Dembele, który finalizuje warunki kontraktu z PSG, do którego ma odejść tego lata. Od pierwszych minut na placu gry najpewniej nie pojawią się także Ilkay Guendogan oraz Andreas Christensen. Obaj w meczu z Realem nabawili się drobnych urazów.

Z punktu widzenia kibiców Barcelony dobrą wiadomością jest potencjalny powrót Gaviego do gry. Młody Hiszpan w okresie przygotowawczym do sezonu jeszcze w sparingu nie wystąpił. Według "Sportu" nastąpi to przeciwko Milanowi.

W linii obrony nie zanosi się na zbyt wiele zmian. W bramce stanie Marc Andre ter Stegen, a w defensywie pojawią się Sergi Roberto, Ronald Araujo, Eric Garcia oraz Marcos Alonso.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Milanem:

Marc Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Ronald Araujo, Eric Garcia, Marcos Alonso - Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Pedri - Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati.

Dla Barcelony mecz z Milanem będzie ostatnim sprawdzianem przed walką o punkty i trofea. We wtorek ósmego sierpnia Katalończycy zagrają z Tottenhamem o Puchar Gampera (08.08, godz. 20:00), a pięć dni później rozpoczną ligowe zmagania meczem z Getafe (13.08, godz. 21:00).