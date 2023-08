Amerykańskie tournée zespół Xaviego rozpoczął od skromnego zwycięstwa 2:0 z japońskim Kobe. W drugim meczu mistrzowie Hiszpanii ponieśli dotkliwą porażkę z Arsenalem, przegrywając 3:5. Trzecim spotkaniem Barcelony w Stanach Zjednoczonych było El Clasico, w którym drużyna Roberta Lewandowskiego po golach Dembele, Fermina Lopeza i Ferrana Torresa pokonała Real Madryt 3:0. Do tej pory kapitan reprezentacji Polski w meczach towarzyskich tylko raz wpisał się na listę strzelców, jednak 34-latek błyszczy gdzie indziej.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Lewandowski pokazał, co potrafi. Fenomenalna technika

W mediach społecznościowych pojawił się krótki film, na którym Robert Lewandowski popisał się ponadprzeciętną techniką użytkową. Napastnik FC Barcelony bez butów na nogach bawił się piłką, po czym wykonał imponującą sztuczkę. 142-krotny reprezentant Polski z uśmiechem na twarzy, niczym Ronaldinho wrzucił futbolówkę na kark, zdejmując jednocześnie koszulkę, po czym za moment znów założył trykot.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Raków uczy się na błędach PZPN. Jasne zalecenia przed Ligą Mistrzów. "Zabronione"

To nie jedyne nagarnie, na którym widać magię Lewandowskiego. Kilka dni temu były napastnik Bayernu Monachium również pokazał, na co go stać. Widać, że po powrocie z urlopu zarówno fizyczna, jak i piłkarska forma 34-latka stoją na najwyższym poziomie. Oprócz tego po filmikach publikowanych w mediach społecznościowych klubu można przypuszczać, że w szatni Barcelony panuje wielka radość i głód gry przed nadchodzącym sezonem.

Męczarnie giganta na kobiecym mundialu. To nie tak miało być

Podczas zgrupowania w Stanach Zjednoczonych drużynę mistrzów Hiszpanii czeka jeszcze mecz z Milanem, który zostanie rozegrany w środę 2 sierpnia o godz. 5:00 polskiego czasu. Po powrocie na Półwysep Iberyjski ekipa Xaviego zagra ostatnie sparingowe spotkanie przeciwko Tottenhamowi, a następnie rozpocznie zmagania w nowym sezonie La Liga. Pierwszym przeciwnikiem będzie Getafe. Starcie zaplanowano na niedzielę 13 sierpnia o godz. 21:30.