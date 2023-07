Lewandowski wrócił do klubu po wakacjach. Podjechał autem wartym fortunę [WIDEO]

Robert Lewandowski rozegrał 46 meczów w pierwszym sezonie w FC Barcelonie. Polak zdobył 33 bramki, zanotował osiem asyst i wygrał mistrzostwo Hiszpanii, więc po zgrupowaniu reprezentacji Polski w czerwcu mógł udać się na zasłużone wakacje. Na nich m.in. odnowił przysięgę małżeńską z żoną, był na wakacjach w Turcji z rodziną, czy skupiał się na lżejszych treningach, co pokazywał w mediach społecznościowych. Teraz przyszedł czas na pełnoprawne przygotowania do nowego sezonu i powrót do klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Robert Lewandowski wrócił do treningów. Zrobił to w stylu i za wielką kasę

Większość zawodników FC Barcelony po wakacjach stawiła się w klubie właśnie we wtorek 18 lipca. W tej grupie znaleźli się m.in. Marc-Andre Ter Stegen, Frenkie de Jong, Gavi i właśnie Robert Lewandowski. Jak zwykle przed ośrodkiem treningowym Ciutat Esportiva zgromadzili się kibice oraz media.

"Wielkie marzenie Lewandowskiego". Oto jego cel. "Nie ma wątpliwości"

Dzięki temu do internetu trafiły nagrania z przyjazdu zawodników i wiadomo, że Lewandowski wrócił z wakacji w wielkim stylu i inaczej niż koledzy. Piłkarze Barcelony przybywali raczej rodzinnymi, chodź szybkimi i drogimi samochodami, a Polak postawił na prawdziwy luksus.

Niebywałe, co Laporta zrobił na prezentacji Guendogana. Żona piłkarza była w szoku [WIDEO]

Na nagraniu widzimy napastnika, który nadjechał zielonym Bentleyem Continental GT Convertible, w którym pokazywał się jeszcze w czasach gry w Bayernie Monachium. Auto kosztuje ponad milion złotych, do 100 km/h przyśpiesza w nieco ponad trzy sekundy, a jego prędkość maksymalna przekracza 300 km/h. Lewandowski pomachał do kibiców i bez zatrzymywania wjechał do ośrodka.

Niedługo później w mediach społecznościowych klubu pojawiły się materiały, na których Lewandowski przechodził badania. Polak jest w kapitalnej formie i ma niemal wzorową kondycję, co dobrze wróży przed kolejnym sezonem. FC Barcelona już niedługo wyjeżdża na tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie 23 lipca zagra pierwszy mecz z Juventusem. Drużynę Xaviego czekają jeszcze starcia z Arsenalem, Realem Madryt i AC Milanem.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Początek sezonu LaLiga zaplanowano na 13 sierpnia. O godzinie 21:30 FC Barcelona rozegra pierwsze spotkanie, a jej rywalem na wyjeździe będzie Getafe.