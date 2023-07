Lewandowski w najlepszym wydaniu. Formą zachwycił klub i kibiców. Formalność

Robert Lewandowski przez ostatnie kilka dni mógł się tylko uśmiechać. Kapitan reprezentacji Polski tegoroczne wakacje spędził we Włoszech w towarzystwie bliskich. Tam był czas na próbowanie swoich sił w sportach wodnych, ale i na odpoczynek. W dniach 7-9 lipca Anna i Robert Lewandowscy zorganizowali w Toskanii uroczystość, na której odnowili przysięgę małżeńską. Kulminacyjnym punktem imprezy był zmysłowy taniec pary.

Robert Lewandowski wrócił już do treningów. Polak we wtorek przeszedł szczegółowe badania

Wszystko, co dobre szybko się kończy. Tak jest także ze wczasami. Robert Lewandowski we wtorek wrócił do pracy, w którym przeszedł szczegółowe badania medyczne i fizyczne przed rozpoczęciem treningów. Poza reprezentantem Polski w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva stawili się Marc Andre Ter Stegen, Gavi, Frankie de Jong, Jules Kounde, Ousmane Dembele oraz czekający na rozwiązanie swojej przyszłości Clement Lenglet.

Jeszcze dzisiaj drużyna odbędzie wspólną sesję treningową, a jutro wyleci do Stanów Zjednoczonych w ramach obozu przygotowawczego.

Lewandowski nie musiał zbytnio obawiać się o wyniki testów. Gołym okiem było widać, że 34-latek w trakcie urlopu nie obijał się i bez najmniejszego problemu przeszedł pomyślnie testy. Podczas badań piłkarzom towarzyszyły media klubowe. FC Barcelona na Twitterze opublikowała film, na którym Robert Lewandowski przeszedł pomiar masy ciała. Uwagę przykuwa jego wyrzeźbiona sylwetka. Hiszpański klub podpisał wpis jednym słowem "Fit" - sugerując, że Polak o formę dba każdego dnia.

Pod wpisem hiszpańskiego zespołu posypały się komplementy. "Forma fizyczna jest. Teraz formę boiskową czas pokazać", "Lewy wrócił", "Ładne skarpetki", "Jest forma", "Twoja forma jest niedoceniona" - pisali internauci.

Kiedy kolejne mecze Roberta Lewandowskiego dla FC Barcelony?

Sezon 2023/24 LaLiga rozpocznie się 12 sierpnia, a zakończy się 26 maja 2024 roku. Łącznie odbędzie się 38. kolejek, z rozegranych zostanie 380 meczów. W swoim pierwszym meczu FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Getafe. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 21:30.