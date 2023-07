Demolka na Camp Nou. Widok nie dla nostalgików. "Koniec ery" [WIDEO]

W zeszłym roku FC Barcelona podjęła decyzję o modernizacji legendarnego stadionu Camp Nou. Prace zostały rozpoczęte po zakończeniu ostatniego sezonu. Ich efekty są coraz bardziej widoczne, choć dla osób związanych z klubem może to nie być najprzyjemniejszy widok.

Postępują prace modernizacyjne Camp Nou. Trybuny w rozbiórce

Jednym z pierwszych etapów jest rozbiórka starych trybun. Wideo z tego procesu zostało udostępnione w mediach społecznościowych. "Obrazki nieodpowiednie dla nostalgików: oto jak rozpada się Camp Nou" - skomentowało nagranie katalońskie "Mundo Deportivo". Goal.com wieszczy natomiast "koniec ery".

Wcześniej doszło między innymi do zwinięcia murawy czy demontażu krzesełek z najwyższych części trybun. Generalnego remontu wymagają przede wszystkim fasada i części nośne, w planach jest także wybudowanie dachu nad trybunami, które dotychczas go nie miały.

Barcelona ma wrócić na obiekt 29 listopada 2024 roku, w 125. rocznicę powstania klubu. Nie oznacza to, że wtedy modernizacja dobiegnie końca, to ma nastąpić przed rozpoczęciem sezonu 2025/26. Pocieszające może być to, że na razie nie ma opóźnień. Na placu budowy momentami przebywa teraz nawet 250 pracowników, a liczba ta z pewnością jeszcze wzrośnie.

FC Barcelona czeka na nowe Camp Nou. Przyszły sezon rozegra gdzie indziej

Przed renowacją Camp Nou miało pojemność nieco poniżej 100 tys. miejsc. Po zakończeniu prac ma ona wzrosnąć do 105 tys. Koszt przebudowy szacuje się na 1,5 miliarda euro. Dopóki nie zostanie ona zakończona, FC Barcelona będzie grać na Stadionie Olimpijskim, zlokalizowany na wzgórzu Montjuic.