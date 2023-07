Raków robi porządki. Transferowy niewypał opuszcza klub. Totalnie rozczarował

Raków Częstochowa już we wtorek 11 lipca rozpocznie eliminacje do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski w pierwszej rundzie zmierzą się z estońską Florą Tallin. Pierwszy mecz rozegrają u siebie o godz. 20:00. Zarówno w tym meczu, jak i w całym sezonie Rakowowi nie pomoże już Pedro Vieira. Młody Portugalczyk w poniedziałek odszedł do rodzimego FC Penafiel.

Raków Częstochowa pożegnał młodego Portugalczyka. To zwycięzca Młodzieżowej Ligi Mistrzów

Pedro Vieira wielkiej kariery pod Jasną Górą nie zrobił. Wręcz przeciwnie - okazał się zupełnym transferowym niewypałem. Do klubu dołączył w lipcu 2021 r. jako wychowanek słynnej akademii FC Porto. Pobyt w Rakowie miał jednak zupełnie stracony, bo nie rozegrał ani jednego meczu w barwach pierwszej drużyny. Cały pierwszy sezon spędził w drugim zespole. W kolejnym było już trochę lepiej, ale klub dał wyraźny sygnał, że nie wiąże z nim przyszłości.

Najpierw ponownie odesłał go do trzecioligowych rezerw. Tam radził sobie naprawdę nieźle. Wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach, ale w każdym z nich zdobywał bramkę. We wrześniu zeszłego roku trafił jednak na wypożyczenie do pierwszoligowej Resovii Rzeszów i tam już tak dobrze nie było. Co prawda grał regularnie, ale przełożyło się to na niezbyt pokaźny dorobek jednego gola i dwóch asyst w 22 spotkaniach, co w przypadku piłkarza, który gra na skrzydle lub w ataku, nie powala na kolana.

W tej sytuacji Raków już czerwcu zapowiedział, że po powrocie z wypożyczenia pozbędzie się Vieiry. Jak zaplanował, tak zrobił. W poniedziałek przekazano, że nowym klubem 21-latka będzie portugalski FC Penafiel.

W poprzednim sezonie ekipa ta zajęła drugie miejsce w rozgrywkach II ligi i miała tylko cztery punkty zapasu nad strefą spadkową. Vieira podpisał z nią kontakt do 2026 roku. W Portugalii piłkarz znany jest ze zwycięstwa w Młodzieżowej Lidze Mistrzów w sezonie 2018/19 z FC Porto oraz jednego występu w kadrze do lat 16.