FC Barcelona z pierwszym transferem. Ściągnęła "Potwora". Kosmiczna klauzula

FC Barcelona zakończyła minione rozgrywki z dwoma trofeami - mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii. Choć od ostatniego meczu minęły raptem dwa tygodnie, to władze klubu już działają na rynku transferowym, by odpowiednio przygotować się na kolejny sezon. Ich głównym celem jest wypełnienie luk po odejściu dwóch legend - Sergio Busquetsa i Jordiego Alby. Co ciekawe, Katalończycy skupiają się nie tylko na przyszłych rozgrywkach, ale myślą też długoterminowo, o czym świadczy ich pierwszy transfer.

Barcelona przeprowadziła pierwszy transfer. Mikayil Faye podpisał kontrakt. Na razie zagra w rezerwach

W poniedziałek 19 czerwca Barcelona poinformowała o pozyskaniu utalentowanego Mikayila Faye z NK Kustosija, którego dziennikarze okrzyknęli: "potworem". Choć mistrzowie Hiszpanii nie podali kwoty, jaką zapłacili za piłkarza, to spekuluje się o pięciu milionach euro. Katalończycy nie ukrywają, że widzą w nim ogromny potencjał. Nie dość, że podpisali z nim kontrakt aż do 2027 roku, to jeszcze zawarli w umowie klauzulę odstępnego opiewającą na aż 400 mln euro.

"Zawodnik przeszedł wymagane badania medyczne w szpitalu w Barcelonie i w Centrum Medycznym FC Barcelona w Ciutat Esportiva Joan Gamper, odwiedził obiekty klubu i wyszedł na boisko na Estadi Johan Cruyff ubrany w koszulkę Barcelony" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

18-latek rozpocznie przygodę z Katalonią od występów w trzecioligowych rezerwach drużyny - Barcelonie Atletic. Kiedy nabierze odpowiedniego doświadczenia i ogrania w Hiszpanii, wówczas trafi do zespołu w La Liga. Niewykluczone, że w przyszłości to on zajmie miejsce na lewej obronie i zastąpi Jordiego Albę, mimo iż jego nominalną pozycją jest środek defensywy. Media donoszą, że piłkarz jest wszechstronny i nie ma kłopotów z dostosowaniem się do potrzeb klubu.

Senegalczyk ma za sobą udany sezon w barwach NK Kustosija, do którego trafił zimą. Rozegrał 14 meczów, w których zdobył bramkę i asystę. W przeszłości grał też dla senegalskiego Diambars FC. Ma za sobą także 10 występów w reprezentacji do lat 17.

Faye pierwszym transferem Barcelony. Na horyzoncie kolejne gwiazdy

O jego możliwym transferze do Barcelony mówiło się już od kilku tygodni. W walce o młodego obrońcę uczestniczyli też Chelsea i Borussia Dortmund, ale ostatecznie piłkarz wybrał Barcelonę. Niewykluczone, że jego transfer zapoczątkuje lawinę wzmocnień w stolicy Katalonii. Mówi się, że kwestią godzin jest ogłoszenie Ilkaya Gundogana. Bliski dołączenia do drużyny Xaviego jest też 18-letni napastnik Vitor Roque.