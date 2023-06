Burza wokół Szczęsnego. Boniek nie wytrzymał i zabrał głos

Wojciech Szczęsny klasycznie dla siebie nie gryzł się w język i powiedział, co myśli nt. gry reprezentacji Polski. - Rozumiem, że kibice chcieliby oglądać ofensywny futbol i na pewno stać nas na to, by grać lepiej. Ale z drugiej strony w DNA naszej piłki wpisane jest cierpienie na boisku, szukanie kontr czy szybkich ataków. Nie mamy w sobie tej cierpliwości, by długo i spokojnie budować akcje, która akurat w Kiszyniowie będzie nam potrzebna, bo uważam, że w takich spotkaniach to właśnie cierpliwość jest kluczowa - powiedział bramkarz Juventusu na konferencji prasowej przed meczem z Mołdawią.

33-latek dodawał, że woli zagrać drugą połowę, jak w meczu z Niemcami i wygrać 1:0 niż po ofensywnej grze zremisować 3:3 z Węgrami (w el. MŚ) czy przegrać 2:3 ze Szwecją (na Euro 2020).

Eksperci reagują na słowa Wojciecha Szczęsnego. "Wyrzucił do kosza"

Te wypowiedzi Szczęsnego spotkały się odzewem części ekspertów i dziennikarzy. Błyskawicznie zareagował na nie Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego". - Całą nadzieję, jaką dała nam ekipa Włodarskiego, facet wywala tą wypowiedzią do kosza. Jak słucham Szczęsnego, który pograł trochę na zachodzie i takie rzeczy wygaduje, to myślę, że przez kolejne dwadzieścia lat nie wyjdziemy z drewnianych chatek, one są w naszych głowach - napisał dziennikarz, przywołując przykład kadry U-17, która na ostatnich mistrzostwach Europy odpadła dopiero w półfinale, przegrywając z Niemcami 3:5 po efektownej i odważnej grze.

- Kadra Paulo Sosy pokazywała, że możemy grać w piłkę, nie musimy mieć kompleksów i uciekać się do lagi. Momentami graliśmy jak równy z równym z dużo mocniejszymi rywalami. Wolałbym więc takich wypowiedzi od naszych piłkarzy nie słyszeć - stwierdził z kolei dziennikarz Viaplay, Marcin Pawłowski w na kanale Meczyki.pl

Zbigniew Boniek stanął w obronie polskiego bramkarza. "Panowie"

Na krytykę słów wypowiedzianych przez Szczęsnego błyskawicznie zareagował były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. - Panowie zostawcie Wojtka w spokoju. Świetnie broni, jest w formie. Dwa lata temu w Opalenicy mówił zupełnie coś innego. Każdy może sobie pożartować, a wy tak wszystko na poważnie? - pytał.

Boniek nawiązywał najpewniej do słów Szczęsnego ze zgrupowania przed Euro 2020, gdy zachwalał współpracę z Paulo Sousą. - Jest luz w atmosferze i naprawdę ogromna intensywność, gdy przechodzimy na boisko. To najlepsze zgrupowanie w mojej historii w kadrze. Ta drużyna jest drużyną bardziej niż kiedykolwiek była - mówił bramkarz na początku czerwca 2021 roku w Opalenicy.

Spotkanie Polski z Mołdawią w eliminacjach do Euro 2024 odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45. W pierwszych dwóch meczach eliminacyjnych Polacy ponieśli porażkę 1:3 z Czechami i wygrali 1:0 z Albanią. Relacje ze spotkania w Kiszyniowie będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.